En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este martes, 7 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 277,12 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,21% en comparación con el día de ayer.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha fluctuado, con un dato de 1 positivo que indica una tendencia al alza.

Esto sugiere un interés creciente en el Bitcoin Cash en relación al euro en los últimos días.

Bitcoin Cash muestra una evolución mixta: en la última semana sube 10.61%, señalando un rebote de corto plazo, pero en el último año acumula -57.37%, lo que implica una rentabilidad anual fuertemente negativa. En conjunto, la tendencia reciente mejora el tono, aunque la caída interanual evidencia alta volatilidad y que el rendimiento total sigue presionado.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana ha sido del 44.47%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 55.92%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 216,3 euros.