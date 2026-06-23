Amancio Ortega agiganta su imperio fuera de Inditex: Australia aprueba una inversión de más de 1000 millones de euros

Amancio Ortega ha dado un paso decisivo en una de las operaciones más ambiciosas de su trayectoria inversora. Australia ha concedido un primer visto bueno a la compra de Qube, un gigante de los puertos y la logística, por parte de un consorcio internacional en el que participa Pontegadea, el brazo inversor del fundador de Inditex.

La operación está valorada en 11.600 millones de dólares australianos, equivalentes a unos 7095 millones de euros al cambio actual. Dentro de esa compra, la participación de Amancio Ortega ronda los 1065 millones de euros, una cifra que la sitúa entre las mayores inversiones realizadas por Pontegadea.

El movimiento confirma la estrategia de diversificación impulsada por el empresario gallego, que en los últimos años ha ampliado su presencia en sectores como la energía, las telecomunicaciones, los aparcamientos y las infraestructuras.

Amancio Ortega agiganta su imperio fuera de Inditex: Australia aprueba una inversión de más de 1000 millones de euros. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Australia aprueba un paso clave para la compra de Qube por parte de Amancio Ortega

La autoridad australiana de competencia, ACCC, comunicó que no se opone a la operación impulsada por el consorcio Rubik. Según la i nformación facilitada, la oferta pública de adquisición está valorada en “11.600 millones de dólares australianos (alrededor de 7095 millones de euros, a cambio actual)”.

Amancio Ortega participa en la operación a través de Pontegadea. El consorcio está liderado por Macquarie, que controlará el 65% del capital. Por su parte, UniSuper tendrá el 20%, mientras que “el 15% corresponderá a la filial luxemburguesa de Pontegadea”.

La aprobación de la ACCC supone uno de los principales requisitos regulatorios para avanzar en la compra. Sin embargo, la operación todavía necesita otras autorizaciones antes de completarse definitivamente.

La inversión supera los 1000 millones y se convierte en una de las mayores apuestas de Pontegadea

La participación de Amancio Ortega en Qube está valorada en “alrededor de 1740 millones de dólares australianos (1065 millones de euros)”, según la documentación presentada ante la Bolsa australiana.

Para ejecutar la operación, Pontegadea aportará capital propio y financiación. La firma “se compromete a desembolsar un capital de 1137 millones (696 millones de euros) y para el resto de acciones utilizará deuda”.

Además, el consorcio Rubik ha obtenido “un préstamo conjunto de 4950 millones (3030 millones de euros) para sufragar parte de la operación”. Entre las entidades financieras participantes figuran ANZ Bank, CIBC, HSBC, ING, Morgan Stanley y Natixis.

Claves de la operación

Valor total de la opa 11.600 millones AUD Valor aproximado en euros 7.095 millones € Participación de Pontegadea 15 % Valor de la participación 1065 millones € Financiación sindicada 3030 millones €

Qué es Qube y por qué interesa a Amancio Ortega

Qube es uno de los principales operadores logísticos de Australia . Su actividad está vinculada al transporte ferroviario, terrestre y marítimo, además de servicios de exportación e importación.

La compañía desarrolla operaciones en Australia, Nueva Zelanda y el sudeste asiático. Durante el ejercicio 2024-2025 registró una facturación de “4462 millones de dólares australianos, cerca de 2.700 millones de euros al cambio actual, un 27,4 % más que en las anteriores cuentas”.

El negocio se divide en dos grandes áreas. Por un lado, logística e infraestructuras. Por otro, puertos marítimos. Esta última división incluye “el manejo de contenedores, la carga de grandes volúmenes y la propiedad del 50 % en Patrick Terminals, el principal operador de terminales de contenedores para transporte marítimo del país austral”.

La estrategia con la que Amancio Ortega busca depender menos del ladrillo

Amancio Ortega agiganta su imperio fuera de Inditex: Australia aprueba una inversión de más de 1000 millones de euros. Fuente: Archivo

La compra de Qube encaja en la política de diversificación impulsada por Pontegadea. Aunque Inditex sigue siendo la principal fuente de riqueza de Amancio Ortega y el inmobiliario continúa siendo uno de sus grandes activos, la firma ha intensificado sus inversiones en sectores estratégicos.

En los últimos años, Pontegadea adquirió participaciones en activos energéticos de Repsol y EDF, tomó posiciones en Enagás, Redeia y REN, y entró en el negocio de las telecomunicaciones mediante Telxius.

La apuesta por las infraestructuras logísticas también se ha acelerado. El pasado verano adquirió el 49% de PD Ports, en Reino Unido, mientras que esta misma semana se conoció la compra del centro logístico que Lactalis posee en Oshawa, Canadá, por unos 115 millones de euros.

La operación sobre Qube representa un nuevo paso en esa estrategia. Si recibe las autorizaciones pendientes en Australia y Nueva Zelanda, Pontegadea reforzará su presencia en un sector clave para el comercio internacional y consolidará una cartera cada vez más diversificada más allá de Inditex y del mercado inmobiliario tradicional.