Oficial | Las empresas deberán otorgar un descanso mínimo semanal de 1 día y medio ininterrumpido a sus trabajadores

El descanso semanal no es un beneficio voluntario de las empresas, sino un derecho reconocido por el Estatuto de los Trabajadores. La norma fija un mínimo obligatorio que todas las empresas deben respetar y cuyo incumplimiento puede dar lugar a actuaciones de la Inspección de Trabajo y a sanciones conforme a la normativa laboral.

Aunque muchos empleados disfrutan automáticamente de sábado y domingo libres , en sectores como hostelería, comercio, transporte, sanidad o trabajos a turnos la organización del calendario puede generar dudas sobre cuándo corresponde el descanso semanal y cómo debe aplicarse.

El artículo 37.1 del Estatuto de los Trabajadores establece unas reglas mínimas que afectan a cualquier persona trabajadora por cuenta ajena, con independencia del sector en el que desempeñe su actividad.

Entró en vigor | Los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal o el empleador podría ser multado.

El Estatuto de los Trabajadores fija un descanso semanal mínimo de 36 horas

El artículo 37.1 del Estatuto de los Trabajadores reconoce que toda persona trabajadora tiene derecho a un descanso semanal “acumulable por períodos de hasta catorce días, de día y medio ininterrumpido”. Como regla general, ese descanso comprenderá la tarde del sábado o la mañana del lunes y el domingo completo.

En la práctica, esto significa que el mínimo legal son 36 horas consecutivas de descanso cada semana. La empresa puede mejorar estas condiciones mediante convenio colectivo, pero nunca rebajarlas.

La normativa también permite que ese descanso se acumule durante un período máximo de 14 días. Así, en determinadas organizaciones del trabajo es posible concentrar varios días laborables seguidos y disfrutar después de un período de descanso más largo, siempre respetando el mínimo establecido por la ley.

Cuándo puede acumularse el descanso semanal y qué ocurre con los trabajadores menores

La acumulación del descanso no significa que pueda dividirse en pequeñas pausas repartidas por el calendario. Lo que exige el Estatuto es que el descanso continúe siendo un bloque ininterrumpido.

Si la empresa opta por acumular el descanso en dos semanas, el trabajador deberá disfrutar del equivalente al mínimo legal dentro de ese período.

En el caso de los menores de 18 años, la protección es mayor. El Estatuto de los Trabajadores establece un descanso semanal mínimo de dos días ininterrumpidos. Además, limita su jornada diaria efectiva a ocho horas e impone una pausa de 30 minutos cuando la jornada continuada supera las cuatro horas y media.

Las 12 horas entre jornadas y los sectores con reglas especiales

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El descanso semanal debe diferenciarse del descanso entre jornadas. El artículo 34.3 del Estatuto de los Trabajadores establece que entre el final de una jornada laboral y el comienzo de la siguiente deben transcurrir, como mínimo, 12 horas consecutivas.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reiterado que ambos descansos cumplen funciones distintas y no deben confundirse, por lo que las horas correspondientes al descanso diario no sustituyen al descanso semanal.

Algunos sectores cuentan con reglas específicas. El Real Decreto 1561/1995 permite adaptar la organización del descanso semanal en actividades como comercio y hostelería mediante convenio colectivo o acuerdo con la representación de los trabajadores. Incluso contempla acumulaciones más amplias en determinadas actividades estacionales, siempre dentro de los límites fijados por la normativa.

Qué debe comprobar un trabajador para saber si se respeta la ley

Antes de pensar que existe un incumplimiento, conviene revisar varios aspectos:

El convenio colectivo aplicable.

El cuadrante real de trabajo.

Si el descanso semanal se disfruta como un bloque continuo.

Si entre dos jornadas laborales existen al menos 12 horas de descanso.

Si los sistemas de turnos o acumulaciones respetan los mínimos previstos por el Estatuto de los Trabajadores y la normativa específica del sector.

En los trabajos organizados mediante turnos rotativos o actividad continua, la planificación puede ser más compleja, pero la empresa sigue obligada a garantizar los períodos mínimos de descanso establecidos por la legislación laboral.

El empleador que no respete el descanso semanal puede enfrentarse a multas de la Inspección de Trabajo

El derecho al descanso semanal no es una recomendación, sino una obligación legal para todas las empresas. Si un empleador no concede el descanso mínimo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social puede iniciar una actuación inspectora y, si acredita el incumplimiento, imponer una sanción conforme a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

La normativa considera infracción el incumplimiento de las reglas sobre jornada, descansos, trabajo nocturno, horas extraordinarias o tiempo de trabajo. Por ello, las empresas que no respeten el descanso semanal obligatorio pueden enfrentarse a multas cuya cuantía dependerá de la gravedad de la infracción y de las circunstancias del caso.

Además de la sanción económica, la empresa puede verse obligada a corregir la organización de la jornada para garantizar que todos los trabajadores disfruten del descanso mínimo legal. Por ese motivo, especialistas en derecho laboral recomiendan revisar los cuadrantes de trabajo y los convenios colectivos, especialmente en sectores como hostelería, comercio, transporte, sanidad o actividades con turnos rotativos, donde este tipo de incumplimientos son más habituales.