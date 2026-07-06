ING compra el 40% de Singular Bank: consolida su posición en la banca privada y en el negocio empresarial de España.

ING ofrece otras opciones a los clientes que no cumplan las condiciones para una cuenta (Fuente: Shutterstock)

En una operación a varias bandas, ING se hizo con el 40% de Singular Bank. La operación se llevó a cabo con el acuerdo entre el banco neerlandés y el grupo inversor global Warburg Pincus dueño, hasta el momento, de un 93,5% y que sale completamente del capital de la entidad que fundó y lidera desde el cargo de consejero delegado Javier Marín. En el comunicado que ING distribuyó a la prensa se indica que cierre de la transacción está previsto para el primer trimestre de 2027.

La complejidad, de la operación queda de manifiesto por la cantidad de actores intervinientes. Si bien los neerlandeses lideraron la transacción, Marín maniobró para no perder la gestión del banco, propietario, además, de un 6,5% del paquete accionarial.

En concreto, un nutrido grupo de inversionistas se apuntaron al movimiento, entre los que sobresalen el equipo directivo y los empleados de Singular Bank, que se convierten en el segundo accionista de la entidad de forma agrupada con un 15,5%.

En orden de peso accionarial, le siguen ProA Capital, cuya participación de la gestora española asciende a un 15%. El tercer accionista que también queda con un peso relevante en el accionariado del banco especializado en la gestión de las finanzas de sus clientes, es el grupo mexicano Actinver con un 8% del capital, socio que favorece a ING su inserción en Latinoamérica.

Con todo, la suma de los distintos family offices, que también colocaron su dinero en la operación, alcanza un 21,5%. Dentro de este grupo, destacan las familias Bhavnani, Ruiz Lafita y Comenge.

En otro orden, las partes también acordaron permitir una posible reevaluación de la estructura accionarial en el futuro, lo que da al banco neerlandés la opción de aumentar su participación en Singular Bank.

La operación supone la salida al completo de Warburg Pincus desde que entrara en 2019 con la compra del antiguo Self Bank a Société Générale. La finalización y cierre de la operación estará sujeta a la obtención de las aprobaciones regulatorias pertinentes.

Por su parte, Jefferies y Freshfields actuaron como asesores financieros, mientras que el equipo directivo y el resto de inversores contaron con el asesoramiento de Garrigues y Gómez Acebo.

ING compra el 40% de Singular Bank: consolida su posición en la banca privada y en el negocio empresarial de España. (Fuente: Shutterstock)

¿Qué busca ING?

Esta operación se inscribe en la hoja de ruta que se marcó ING en España y que pasa por crecer en los segmentos de banca privada y banca de empresas. De hecho, la entidad que lidera en España y Portugal, Alfonso Tolcheff, prevé lanzar su operativa en rentas altas tras el verano y en compañías el año próximo.

Los analistas que siguen los movimientos del la entidad holandesa, aseguran que busca incrementar su presencia en el país a través de compras. En rigor, ING la incorporación de Singular Bank le posibilita a los holandeses completar su banca privada con una gama de productos más amplia y sofisticada para sus clientes, esos que necesitan alternativas de financiación, planificación patrimonial o asesoramiento a medida.

Según lo dejó claro en un comunicado, ING considera esta inversión como estratégica, mientras Singular Bank continuará operando como banco independiente en el mercado español de banca privada, aunque operará con una oferta de productos complementaria a la de ING.

Asimismo, los holandeses afirman que la inversión se enmarca en la estrategia ‘Growing the difference’ de la entidad, por la que el banco tiene como objetivo aumentar su impacto en los mercados en los que opera y ampliar su oferta de productos y segmentos de negocio.

“Ambas compañías colaborarán en el desarrollo de oportunidades comerciales ya identificadas”, para enseguida añadir que implementará una estrategia orientada al crecimiento de la base de clientes y de los activos bajo gestión, al acceso a nuevas oportunidades de negocio y al intercambio de conocimiento estratégico.

Anneka Treon, directora global de banca privada, gestión de patrimonios e inversiones de ING, reconoció que, aunque el banco no tiene presencia en el sector de la banca privada en Alemania, una “posible expansión podría resultar interesante”.

ING compra el 40% de Singular Bank: consolida su posición en la banca privada y en el negocio empresarial de España. ChatGPT

Los números de Singular Bank

De acuerdo a la cuenta de resultados del primer trimestre de 2026, los activos gestionados de clientes aumentaron un 15%, hasta los 17.758 millones de euros. Por otra parte, obtuvo un beneficio neto recurrente de poco más de 2 millones de euros y mantuvo una sólida posición de capital, con una ratio CET1 del 17,57% en los tres primeros meses del año.

En tanto, el beneficio operativo se sitúa en 2,97 millones de euros, prácticamente el triple que en el primer trimestre de 2025, gracias al crecimiento en clientes y activos bajo gestión así como por las economías de escala facilitadas por la eficiencia de la plataforma tecnológica, que permitieron que los costes crezcan un 3% frente al 16% de incremento de los ingresos.

Por último, el margen bruto alcanza los 19,22 millones de euros, un 16% más, impulsado por el crecimiento del 23% en comisiones netas (10,8 millones) y del 14% en el margen de intereses por otros 7,2 millones.