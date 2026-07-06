Clara recibió autorización del SAT para lanzar un monedero electrónico que automatiza la facturación del combustible.

Las empresas podrán deducir hasta 100% de sus gastos en combustible sin tener que solicitar una factura en cada carga, luego de que Clara recibió la autorización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para operar un monedero electrónico que automatiza la emisión de comprobantes fiscales bajo el esquema CFDI 4.0.

La fintech presentó Clara Fleet Card, una tarjeta de combustible dentro de la red de Mastercard que genera de manera automática un CFDI 4.0 consolidado con el Complemento de Hidrocarburos, requisito establecido por el SAT para que este tipo de gastos puedan ser deducibles.

“El combustible es el segundo mayor costo operativo de una flotilla, y aun así muchas empresas lo gestionan con procesos manuales, tarjetas prepagadas y facturas dispersas. Con los requisitos del CFDI 4.0 más exigentes que nunca, esa falta de control se traduce en pagar más y deducir menos” , afirmó Jorge de Lara, presidente de Clara México.

El directivo señaló que la solución busca reducir la carga administrativa de las áreas financieras, al eliminar la necesidad de recopilar comprobantes individuales y consolidar toda la información en un solo documento fiscal mensual.

Automatiza la deducción del gasto en combustible

De acuerdo con Clara, cada vez que un conductor carga gasolina, la plataforma registra la operación y la integra automáticamente en un CFDI 4.0 mensual con el Complemento de Hidrocarburos, además de generar un reporte detallado de cada transacción para facilitar el control del gasto.

Con ello, las empresas pueden acceder a una deducción de hasta 100% del gasto en combustible, siempre que cumplan con los requisitos fiscales vigentes.

La compañía destacó que el monedero electrónico puede utilizarse en aproximadamente 99% de las gasolineras del país y únicamente permite realizar compras de combustible, además de incorporar controles por conductor, horarios, montos, tipo de combustible y placas de los vehículos.

También ofrece financiamiento para el consumo de gasolina

Otro de los diferenciadores del producto es que puede complementarse con una línea de crédito corporativa para financiar el consumo de combustible, evitando que las empresas tengan que realizar recargas anticipadas y permitiéndoles liquidar el gasto al cierre del ciclo.

Además, al operar sobre la red de Mastercard, la tarjeta también puede utilizarse para cargar combustible en el extranjero, lo que facilita las operaciones transfronterizas y los viajes de negocios.

“Ningún competidor en México ofrece los tres pilares juntos: CFDI consolidado en un monedero electrónico de combustible autorizado por el SAT, cobertura en el 99% de gasolineras y la posibilidad de fondear con una línea de crédito independiente al emisor de los monederos. Esta combinación es el santo grial y la ventaja estructural de Clara”, sostuvo Jorge de Lara.

Por su parte, Mariana Casar, vicepresidenta de Marketing y Comunicación para Mastercard México, señaló que la nueva solución contribuirá a simplificar la operación de las empresas al digitalizar la gestión del combustible y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.