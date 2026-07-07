En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este martes, 7 de julio de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,29 euros, cifra que refleja una variación del -1,41% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días. Esto sugiere un aumento en su valor, lo que podría indicar un interés creciente en esta criptomoneda.

En la última semana, la cotización de Ripple avanzó un 4.33%, señalando un repunte de corto plazo; no obstante, en el último año acumula un descenso del 57.53%, reflejando una rentabilidad negativa para los inversores de más largo plazo. Este contraste evidencia la volatilidad del activo y sugiere que, pese al reciente impulso semanal, la tendencia anual sigue siendo claramente bajista.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 35.52%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 55.70%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 euros.