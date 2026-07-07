En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización del Bitcoin este martes, 7 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 73.063,87 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,18% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una estabilidad en su valor. Esto indica que el interés por el Bitcoin está aumentando, mientras que el euro se mantiene constante.

En la última semana, Bitcoin registró un avance del 4.44%, mostrando un repunte de corto plazo; sin embargo, en el último año acumula una variación del -44.49%, reflejando una evolución negativa en el horizonte anual. En términos de rentabilidad, quien mantuvo la criptomoneda durante el año afrontaría pérdidas significativas pese al reciente rebote, por lo que la tendencia general sigue siendo bajista y la recuperación aún es limitada.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana fue del 15.36%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 35.69%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 66.886,2 euros.