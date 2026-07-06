Stefanini Group, una multinacional brasileña de servicios tecnológicos, intensificará su apuesta por México durante la segunda mitad del año, dijo su CEO para Latinoamérica, Rodrigo Stefanini, a El Cronista México.

La compañía proyecta un crecimiento de alrededor de 30% en el país entre julio y diciembre, impulsada por la demanda de proyectos de transformación digital y una estrategia de adquisiciones para ampliar su presencia en uno de sus mercados más relevantes a nivel mundial.

Stefanini aseguró que México ya se encuentra entre las cinco operaciones más importantes de la empresa, que tiene presencia en más de 100 países y una plantilla superior a 35,000 colaboradores.

El directivo explicó que, aunque el crecimiento de la filial mexicana durante el primer trimestre fue ligeramente inferior al promedio global de la empresa, el panorama para el resto del año es más favorable.

“Nosotros hemos crecido globalmente 20% en este quarter. México ha estado un poquito abajo de estos 20% de crecimiento, pero para mí este segundo semestre es un semestre para crecer unos 30%. La expectativa es acelerar México más”, dijo el CEO para Latinoamérica.

Crecimiento vía adquisiciones

Como parte de esa estrategia, Stefanini confirmó que analiza la compra de empresas en México para fortalecer tanto su participación de mercado como sus capacidades tecnológicas.

Hasta ahora, la empresa ha integrado compañías internacionales con operaciones en el país, pero no firmas de origen mexicano. Esa situación podría cambiar conforme avance su estrategia de expansión.

“Estamos buscando adquisiciones también, compra de compañías de México”, dijo Rodrigo Stefanini.

La estrategia de fusiones y adquisiciones tiene dos objetivos. El primero es consolidar la posición competitiva del grupo mediante la compra de empresas del mismo sector. El segundo consiste en incorporar compañías especializadas en tecnologías con alto potencial de crecimiento, principalmente en inteligencia artificial, servicios en la nube, ciberseguridad y consultoría.

“Compramos empresas que tengan soluciones que nosotros veamos como atractivas a mediano y largo plazo, mismo que sean empresas más chicas, pero que con nuestro tamaño logremos hacer esta compañía crecer”, detalló Stefanini.

México gana relevancia en la estrategia regional

Para Stefanini, México se ha convertido en un mercado estratégico por factores económicos y geográficos. Su integración comercial con Estados Unidos, su influencia sobre América Latina y el tamaño de su economía lo posicionan como una plataforma natural para el crecimiento regional.

“Es un país que ha sabido negociar bien con Estados Unidos, mantiene una buena relación con el norte y también tiene influencia hacia Centroamérica y otras regiones. Esto posiciona a México en una situación muy especial en la región”, afirmó.

La compañía tiene alrededor de 23 años de operación en México y atiende principalmente a clientes de los sectores financiero y manufacturero, dos industrias que actualmente concentran buena parte de la inversión tecnológica.

La inteligencia artificial impulsa nuevos proyectos

El crecimiento de Stefanini también está respaldado por una mayor demanda de proyectos relacionados con inteligencia artificial.

En manufactura, las implementaciones buscan optimizar procesos productivos, elevar la productividad y reducir costos energéticos y emisiones, mientras que en banca se concentran en rediseñar procesos internos, desarrollar nuevos productos y mejorar la experiencia del cliente.

“Hoy vemos una tendencia muy positiva de lo que veíamos hace uno, dos o tres años. La tendencia es de aceleración de la utilización de IA”, aseguró.

El ejecutivo destacó que algunas implementaciones ya han permitido disminuir hasta 10% el consumo energético en procesos industriales, además de reducir emisiones contaminantes.

En el sector financiero, agregó, la adopción avanza con mayor rapidez.

Pese al entusiasmo que ha despertado la inteligencia artificial, Stefanini considera que el principal reto para las organizaciones no es elegir una plataforma tecnológica, sino preparar a las empresas para utilizarla de forma efectiva.