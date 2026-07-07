Confirmado | La Agencia Tributaria tiene nuevo director: quién es Antonio Ansón y qué le piden los inspectores

El Gobierno aprobó este martes el nombramiento de Antonio Ansón Latorre como nuevo director general de la Agencia Tributaria, en sustitución de Soledad Fernández, que estuvo cuatro años al frente del organismo.

La decisión fue confirmada tras el Consejo de Ministros y comunicada por el ministro de Hacienda, Arcadi España, en la rueda de prensa posterior. El relevo llega después del cierre de la campaña de la renta, que finalizó el pasado 30 de junio.

Según explicó Hacienda, Fernández había pedido ser relevada del cargo, aunque aceptó continuar hasta que terminara la campaña. El ministro defendió que se trata de un cambio dentro de la normalidad institucional.

Confirmado | La Agencia Tributaria tiene nuevo director: quién es Antonio Ansón y qué le piden los inspectores (foto: archivo).

Quién es Antonio Ansón, el nuevo director de la Agencia Tributaria

Antonio Ansón Latorre es inspector de Hacienda desde 1999 y cuenta con una amplia trayectoria dentro de la Administración tributaria. Hasta ahora era jefe de gabinete del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón.

El ministro Arcadi España destacó que Ansón tiene un “gran bagaje profesional”, también en el ámbito internacional, tras haber pasado ocho años en el Fondo Monetario Internacional (FMI).

España también quiso reconocer el trabajo realizado por Soledad Fernández durante sus cuatro años como directora general de la Agencia Tributaria.

“Una gran profesional, que es un ejemplo, junto con Antonio Ansón, de esos grandes servidores públicos que tenemos en la Agencia Tributaria”, afirmó el ministro.

Hacienda defiende el relevo tras la campaña de la renta

El Ministerio de Hacienda había avanzado la semana pasada el inminente relevo de Soledad Fernández, después de cuatro años al frente de la Agencia Tributaria.

Según explicó Arcadi España, cuando llegó al Ministerio mantuvo reuniones con altos cargos y Fernández le pidió ser relevada. El ministro le sugirió esperar hasta la finalización de la campaña de la renta.

La campaña concluyó el pasado 30 de junio y, tras ese cierre, el Gobierno formalizó el nombramiento de Antonio Ansón como nuevo director general de la AEAT.

“Yo no veo más que normalidad en el relevo de una persona que llevaba cuatro años y no puedo ver más que normalidad entre dos personas muy capacitadas y con currículos muy importantes, que optan a concursos para poder ir a otros destinos con absoluta normalidad”, dijo España.

Los inspectores piden evitar “injerencias externas” en la AEAT

Tras el nombramiento, la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado reclamó al nuevo director general de la Agencia Tributaria que defienda la integridad del organismo y evite “injerencias externas”.

En un comunicado, los inspectores celebraron que se cierre la “atípica situación” provocada por el anuncio del relevo de Soledad Fernández sin que se conociera inicialmente el nombre de su sucesor.

La asociación pidió a Antonio Ansón que evite la fragmentación de la Agencia y del sistema de información tributaria. También reclamó que se eviten “traslados forzosos” o dificultades de movilidad de los empleados.

Ese pedido se produce en referencia a las posibles necesidades derivadas de la cesión a la Generalitat de Cataluña de la gestión de los impuestos en la región.

Confirmado | La Agencia Tributaria tiene nuevo director: quién es Antonio Ansón y qué le piden los inspectores (foto: archivo).

Qué reclaman los inspectores de Hacienda al nuevo director

Los inspectores también pidieron al nuevo director general que defienda la autonomía organizativa de la Agencia Tributaria. Según la asociación, eso implica evitar alteraciones en los procesos de selección del personal.

La organización avanzó que solicitará una reunión con Antonio Ansón para exponerle sus preocupaciones y trasladarle su voluntad de cooperación.

Al mismo tiempo, los inspectores advirtieron que permanecerán “vigilantes” ante los cambios que puedan afectar a los principios de igualdad y solidaridad o a la integridad de la Agencia Tributaria.

El nombramiento de Antonio Ansón abre así una nueva etapa en la AEAT, marcada por la salida de Soledad Fernández, la defensa de Hacienda de una transición normal y las primeras advertencias de los inspectores sobre el futuro del organismo.