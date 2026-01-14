Malas noticias: a partir de ahora, ya no podrás transferir dinero desde tus cuentas en dólares si superas esta cantidad.

Las transferencias internacionales en dólares están bajo un control cada vez más estricto por parte de las autoridades fiscales en España. Aunque no existe una prohibición general para enviar dinero al extranjero, superar determinadas cantidades activa obligaciones de declaración y puede dar lugar a comprobaciones por parte de la Agencia Tributaria.

El refuerzo de estos controles responde al marco europeo de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que obliga a bancos y administraciones a vigilar con mayor atención las operaciones de alto valor.

En este contexto, quienes operan con cuentas en dólares deben conocer qué límites existen y qué pasos conviene seguir para evitar problemas fiscales.

Controles de Hacienda sobre las transferencias desde cuentas en dólares

Las autoridades fiscales no fijan un límite máximo para transferir dinero desde cuentas en dólares, pero sí establecen umbrales a partir de los cuales la operación debe ser declarada o justificada. El objetivo no es impedir la transferencia, sino garantizar la trazabilidad del origen y del destino de los fondos.En España, cualquier movimiento de entrada o salida de dinero que supere los 10.000 euros debe declararse mediante el Modelo S1. Esta obligación afecta tanto a transferencias internacionales como a movimientos de efectivo y se aplica con independencia de la moneda utilizada, incluidos los dólares.Además, las entidades financieras están obligadas a informar a Hacienda de determinadas operaciones, como aquellas que superan los 3000 euros o las que incluyen billetes de 500 euros. En la práctica, esto implica que una transferencia desde una cuenta en dólares puede ser analizada, aunque no alcance el umbral del Modelo S1.