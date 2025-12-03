La crisis de Mr. Wonderful entró en una fase decisiva tras el fallo de la Audiencia de Barcelona que anuló su plan de reestructuración. Pese al impacto del revés judicial, la compañía asegura que atraviesa un cambio real en sus números y descarta entrar en concurso.

Según Ramón Solé, CEO de la firma desde 2023, “Le hemos dado la vuelta a la empresa” y “se está cumpliento el plan” gracias a un “turn around” basado en ajustes internos, nuevas categorías estratégicas y un refuerzo financiero clave.

La sentencia que desató el terremoto financiero

La Audiencia de Barcelona invalidó el plan de reestructuración aprobado en 2024, dando la razón a CaixaBank, responsable del 45,47% del pasivo, que cuestionó las proyecciones financieras. El tribunal consideró “desorbitadas” las previsiones de ventas, que planteaban un aumento de diez millones entre 2024 y 2028 pese a años de números rojos.

En la resolución, los magistrados remarcaron la ausencia de datos “fiables” durante el proceso y calificaron de “sorprendente” la falta de cuentas auditadas. Según el fallo, las estimaciones “no se pueden justificar objetivamente”, una valoración que dejó a la empresa en una posición crítica.

La compañía rechaza que esta decisión implique una caída inminente. Sostiene que nunca entró en concurso y afirma que avanza hacia un acuerdo con sus acreedores. Solé destaca que CaixaBank “ya están viendo que ese plan que presentamos era viable y estamos muy tranquilos”.

La respuesta de Mr. Wonderful: números en verde y nuevo enfoque

El CEO explica que, en dos años, la empresa pasó de un ebitda negativo de 4,7 millones a más de dos millones en positivo. La plantilla se concentró en su catálogo histórico: papelería y escritura, las categorías que llevaron a la marca a su boom. Este regreso a lo básico “ha reconectado con el público millenial”, destaca Solé.

Otro punto clave fue la financiación de 1,5 millones de euros de Oquendo Capital, su principal accionista. Este aporte se destinó a estabilizar la caja, cubrir deuda y reordenar la estructura de la empresa.

El empuje también llegó desde la distribución. Solé asegura que “Hemos incrementado más que doblado el número de puntos de ventas” con socios como Fnac, Natura y El Corte Inglés.

Un pasado de éxito, una caída abrupta y una remontada incierta

Fundada en 2011, Mr. Wonderful vivió un ascenso meteórico con productos de diseño alegre que dominaron redes sociales y papelerías. Su máximo esplendor llegó en 2016, cuando alcanzó los 30 millones de euros en facturación.

La pandemia frenó su expansión, especialmente en tiendas propias. En 2023, la empresa cerró 23 establecimientos, cayó a 25,8 millones en ventas y registró pérdidas de siete millones. Sus competidores empezaron a replicar su propuesta a precios más bajos, erosionando la ventaja inicial.

Hoy, los cambios apuntan a estabilizar su modelo, aunque su situación financiera sigue sujeta a negociación.

Las claves del conflicto entre CaixaBank y Oquendo

El fallo judicial también pone bajo la lupa la estructura de control de la empresa. CaixaBank sostiene que la aprobación del plan de 2024 se logró gracias al voto determinante de Oquendo, que tomó el mando en 2023 tras capitalizar deuda y aportar 1,7 millones.

El banco argumentó que este esquema arrastró al resto de acreedores sin consenso real. La Audiencia de Barcelona coincidió en que el plan no reflejaba datos verificables, especialmente en un contexto de caída del consumo y reducción del canal físico.

Para los magistrados, la compañía debió basar sus proyecciones en resultados pre-pandemia, cuando su modelo era mayoritariamente online.

El contraste con Ale-hop y la batalla por el estilo “kawaii”

El caso Mr. Wonderful tiene un paralelo claro: su enfrentamiento con Ale-hop, al que acusó de copiar su estilo de objetos animados. En 2022 y 2023 la justicia rechazó la demanda, al considerar que “los estilos no son objeto de monopolio” y que esta estética es de dominio público desde los años sesenta.

Mientras Mr. Wonderful litigaba, Ale-hop alcanzó los 224 millones en facturación (hoy 254), más de 300 tiendas en cinco países y un margen del 20%. En el mismo periodo, Mr. Wonderful registró pérdidas y cerró la mayoría de sus tiendas.

El análisis apunta a problemas internos: dependencia de agendas, descuentos excesivos en online, conflictos multicanal y una crisis logística en 2022 que afectó la vuelta al cole.

¿Qué puede pasar ahora con Mr. Wonderful?

Aunque la anulación del plan supuso un golpe, fuentes jurídicas señalan que el concurso no implica liquidación. La firma todavía podría renegociar un nuevo acuerdo con CaixaBank, Deutsche Bank, Santander y Sabadell.

La empresa conserva una comunidad fiel y un catálogo con reconocimiento. Sin embargo, el reto será lograr un modelo sostenible en un mercado donde el “buen rollo” ya no asegura ventas.

Según Solé, “A la Caixa también le interesa que una empresa como Mr.Wonderful, con su apoyo, siga adelante”. El CEO afirma que los resultados actuales son la prueba de que la marca puede volver a ser viable.