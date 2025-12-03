Alerta por un temporal que traerá nieve, lluvias torrenciales, granizo y vientos fuertes: a qué zonas afectará Foto: Archivo

La sucesión de varios frentes provocará este miércoles una jornada marcada por la inestabilidad en buena parte del país. La Agencia Estatal de Meteorología anticipó que los cielos permanecerán nubosos o cubiertos en amplias zonas de la península y Baleares, mientras que la nieve volverá a aparecer en montañas del norte y del sureste. Las precipitaciones, el viento y el descenso térmico completarán un panorama típicamente invernal.

En este escenario, el temporal dejará lluvias, tormentas y granizo en regiones del Cantábrico, Galicia, Baleares, Cataluña y Melilla. Las temperaturas bajarán en áreas mediterráneas y del interior este, y continuará el riesgo de heladas en la mitad norte, con especial atención a las cordilleras donde serán moderadas.

¿Cómo evolucionará el tiempo a lo largo del día?

La previsión indica que los cielos nubosos tenderán a abrir en buena parte del territorio, mientras que el cuadrante noroeste, el Cantábrico y el este de Baleares permanecerán bajo un manto compacto de nubes.

En Galicia, el Cantábrico y el Pirineo occidental habrá precipitaciones acompañadas, en algunos casos, de tormentas y granizo pequeño. También se esperan lluvias intermitentes en amplias zonas del centro y sur peninsular, así como en Ibiza, Formentera y puntos aislados de Cataluña.

La nieve aparecerá en sistemas montañosos de la mitad norte y del sureste, con una cota ubicada entre los 1000 y 1200 metros, extendiéndose incluso a cumbres de Mallorca.

El Sistema Central recibirá acumulados significativos, mientras que las Béticas orientales no quedan descartadas. En Canarias, el cielo estará cubierto en el norte de las islas montañosas, con precipitaciones débiles y ocasionales en el resto del archipiélago.

Además, se formarán nieblas matinales en la meseta norte y en depresiones del nordeste, con bancos persistentes tanto al amanecer como al atardecer en zonas de montaña.

Las temperaturas máximas bajarán en el litoral mediterráneo y en el interior este, mientras que subirán en regiones del noreste y de Galicia. Las mínimas descenderán de manera generalizada, salvo en Canarias, donde se mantendrán estables.

¿Qué comunidades estarán más afectadas por la inestabilidad?

El tiempo adverso se distribuirá de forma desigual, con Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco entre las comunidades más expuestas a lluvias constantes, cielos muy nubosos y ascensos de la cota de nieve hacia el final del día. En estas regiones, los vientos soplarán con intensidad variable, con intervalos fuertes en áreas costeras.

En Castilla y León y Navarra regresarán las precipitaciones débiles y el riesgo de nieve en cotas relativamente bajas, acompañado de heladas dispersas. Aragón y Cataluña mostrarán contrastes más marcados: mientras el Pirineo podrá registrar nevadas débiles, el resto del territorio alternará entre nubes y claros con temperaturas más contenidas.

Transeúntes caminan por Madrid, este lunes. El primer día de diciembre arranca con temperaturas mínimas bajo cero en la Comunidad de Madrid, con heladas débiles generalizadas en la región, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las mínimas estarán descenso mientras las máximas subirán ligeramente superando los diez grados. Los cielos estarán velados de nubes altas y el viento soplará flojo variables.

En la mitad sur, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía vivirán un miércoles con lluvias débiles a moderadas durante las primeras horas, un fenómeno que remitirá a lo largo del día.

Las sierras orientales andaluzas recibirán los registros más significativos. La Comunidad Valenciana y Murcia, aunque con menor probabilidad de precipitaciones, verán descensos térmicos y rachas fuertes de viento especialmente en zonas interiores.

Baleares enfrentará chubascos ocasionales, localmente fuertes en Menorca y el norte de Mallorca, mientras que en Canarias predominará el alisio con intervalos fuertes y nubosidad concentrada en las islas de mayor relieve.