Enhorabuena jubilados: Banco Santander adelanta la fecha de cobro de las pensiones en diciembre de 2025.

Los jubilados y pensionistas españoles de la Seguridad Social vuelven a recibir buenas noticias. En esta oportunidad, Banco Santander ha optado por adelantar el pago de las pensiones para así brindarles una mayor tranquilidad económica.

Este adelanto les asegura a los mayores de edad un acceso temprano a los recursos que necesitan para cubrir sus necesidades diarias.

En noviembre de 2025, la Seguridad Social destinó 27.120 millones de euros para el pago de pensiones contributivas , lo que incluye la nómina ordinaria de noviembre y la paga extraordinaria de Navidad. La nómina ordinaria de este mes fue de 13.720 millones de euros, y a ello se sumó la paga extra, por un total de 13.399,7 millones de euros.

La entidad financiera será una de las primeras en abonar la paga correspondiente a las pensiones en diciembre de 2025. ¿Cuándo cobro?

El hecho de que muchos bancos ingresan la pensión el día 25 de cada mes ha propagado la falsa idea de que la Seguridad Social paga las pensiones ese día. No obstante, lo que hacen algunos bancos es adelantar el pago. Es decir, como ya saben qué clientes cobran una pensión y cuál es su importe, la anticipan unos días.

Aun así, desde HelpMyCash aclaran que los bancos no tienen ninguna obligación de ingresar la pensión antes del primer día hábil de cada mes, que es cuando paga la Seguridad Social las pensiones.

En esta ocasión, Banco Santander ha decidido adelantar el pago de la mensualidad al miércoles, 24 de diciembre con el fin de que sus clientes pensionistas reciban sus ingresos un día antes de lo habitual.

Cuándo pagan los bancos las pensiones de diciembre

Respecto al calendario de pagos, en general el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) abona las pensiones a mes vencido.

Aún así, como explican desde el comparador financiero, la mayoría de los bancos ingresa los pagos alrededor del día 25 de cada mes con el objetivo de adelantar el dinero a los beneficiarios.

Las fechas confirmadas por los bancos son:

Bankinter: 23 de diciembre

Banco Sabadell: 24 de diciembre

BBVA: 24 de diciembre

CaixaBank: 24 de diciembre

Ibercaja: 24 de diciembre

Unicaja: 23 de diciembre

ING: 25 de diciembre

Abanca: 26 de diciembre

Laboral Kutxa: 24 de diciembre

Gasto en pensiones

El gasto total de pensiones en España fue de 13.720,25 millones de euros en noviembre de 2025, lo que supone un aumento del 6,02% con respecto al mismo mes del año pasado.

Las pensiones de jubilación suponen el mayor gasto, acumulando 10.032,72 millones de euros por encima de las pensiones de viudedad (2202,36millones de euros), incapacidad permanente (1271,01millones), orfandad (177,51millones) y las de favor familiar (36,66millones).