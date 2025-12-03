El Ayuntamiento de Madrid anunció un plan que prioriza viviendas baratas en Madrid dentro de un desarrollo urbanístico que marcará 2026. Entre las actuaciones previstas se incluye la reparcelación de Valdecarros y la continuidad de las obras del soterramiento de la A-5.

Según la información oficial, el Consistorio adelanta que “Soterramiento de la A-5: 300 metros de túnel excavados y fecha de apertura confirmada”. También destaca el avance en vivienda asequible con el anuncio: “Así será el Nuevo Barrio Campamento: 11.000 pisos baratos a solo 20 minutos del centro de Madrid”.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, explicó estas iniciativas durante su intervención en la Comisión Permanente de Economía, Innovación y Hacienda.

50.000 viviendas nuevas en Valdecarros y suelo protegido

La estrategia urbana contempla viviendas baratas en Madrid combinadas con desarrollos públicos y privados. El Ayuntamiento detalla que la reparcelación del sector de Valdecarros será el eje central del plan. Esta zona suma 20 millones de metros cuadrados y permitirá crear 50.000 viviendas, la mitad protegidas.

El documento oficial agrega la referencia a “40.000 viviendas de la Sareb a alquileres asequibles para familias con bajos ingresos”. Esta cifra se incorpora dentro de la estrategia de aliviar la demanda inmobiliaria y ampliar la oferta de vivienda.

Junto a Valdecarros, se avanzará en la Nueva Centralidad del Este, con 18.000 viviendas, y en el Ensanche de San Fernando, con 800 viviendas adicionales. Además, Madrid impulsará un Campus de Innovación en Valdebebas orientado a la economía del conocimiento.

Viviendas protegidas: objetivos sin detalles sobre acceso

El anuncio señala que la mitad de las viviendas previstas en Valdecarros serán protegidas. Sin embargo, el Ayuntamiento no especifica requisitos de acceso, cupos ni procedimientos. El comunicado menciona: “alquileres desde 333 € en Madrid”, aunque no figura un esquema de adjudicación definido.

También se vincula esta acción con otras medidas como “Madrid amplía las ayudas al alquiler a 55 municipios y ofrece hasta 900 euros al mes por vivienda”. Aquí tampoco se establecen criterios concretos sobre adjudicatarios o plazos.

La falta de precisiones genera dudas entre quienes buscan información sobre cómo acceder a estas viviendas baratas en Madrid, ya que no se detallan perfiles ni etapas del proceso.

Licencias digitalizadas y trámites más ágiles

Aunque no se detallan los pasos para solicitar una vivienda protegida o libre, el presupuesto de 2026 sí marca un avance clave: la digitalización de las licencias urbanísticas.

Las cuentas incluyen el desarrollo de Madrid-DBP (Digital Building Permits), una plataforma pensada para reducir tiempos y costes. El Ayuntamiento sostiene que esta herramienta agilizará la tramitación necesaria para nuevas viviendas.

El anuncio subraya que no existe aún un calendario de comercialización ni mecanismos de inscripción para quienes buscan viviendas baratas en Madrid.

Presupuesto 2026: zonas verdes, limpieza y transformación de la A-5

El presupuesto del Área para 2026 asciende a 1988 millones de euros, con partidas dirigidas a vivienda, limpieza y zonas verdes. Más de 1000 millones se destinan a mantenimiento urbano, incluidos 330 millones para limpieza viaria y 290 millones para residuos y contenedores.

El Ayuntamiento destaca la conservación del arbolado urbano, que suma más de 5,7 millones de árboles y 6000 hectáreas de zonas verdes. También prevé mejoras en la Casa de Campo, el Retiro, Torre Arias, Fuente del Berro y la Quinta de los Molinos.

Además, se reservan 132 millones en Valdemingómez para reciclaje y reducción de vertidos.

El anuncio confirma que las obras del soterramiento de la A-5 continúan con la mirada puesta en 2026. Carabante declaró: “Es la mayor obra de transformación que se está llevando a cabo en la ciudad después de Madrid Río”. El plan incluye nuevos semáforos, cruces e inversiones en big data.