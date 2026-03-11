Inditex cerró 2025 con números récords tanto en ganancia como facturación. La empresa que fundó Amancio Ortega cerró el 31 de enero su ejercicio con un beneficio neto que alcanzo los 6.220 millones de euros. Esta cifra, además de superar por primera vez los seis mil millones, indica un incremento del 6% respecto al año anterior. La acción un 2,25% a media mañana. El buen recibimiento de las colecciones se tradujo en un crecimiento de las ventas del 3,2% hasta 39.864 millones de euros. Las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 7%. En el cuarto trimestre la facturación mejoró un 4,3%, pasando por las cajas de las distintas tiendas casi 12.000 millones de euros. Tickets que generaron unos beneficios de 1.598 millones, casi un 13% más, porcentaje que explica el mayor crecimiento trimestral en los últimos dos años. Hay que destacar que este trimestre es clave para el gigante textil al coincidir con la campaña de Navidad. En 2025, el margen bruto se situó en 23.222 millones de euros, un 3,9% superior al de 2024, y representa el 58,3% de las ventas. Fiel a la política de Inditex, el control de los gastos operativos fue riguroso. Los gastos de explotación aumentaron un 2,8% respecto a 2024, por debajo del crecimiento de las ventas. Las ventas online crecieron un 4,8%, alcanzando los 10.656 millones de euros. El resultado operativo (EBITDA) creció un 5,0%, hasta 11.267 millones de euros, y el EBIT un 5,9%, hasta 7.997 millones. El resultado antes de impuestos (BAI) aumentó un 5,8%, hasta 8.020 millones. Asimismo, y debido a la buena ejecución del modelo de negocio, los flujos generados (ajustados por los pagos de arrendamientos) crecieron un 7%. La caja neta se situó en 10.958 millones de euros al cierre del ejercicio. “Estos resultados reflejan la capacidad de nuestros equipos para honrar la confianza que millones de clientes depositan cada día en nuestros ocho formatos comerciales. Conectar con ellos, entender sus deseos y ofrecer el mejor producto y una experiencia diferencial es la base que sustenta nuestra expectativa de crecimiento a largo plazo”, destaca Óscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex. Zara sigue siendo, con diferencia, la marca que mayor peso tiene en la facturación, tras lograr unas ventas de 28.051 millones de euros. Esa cifra incluye lo generado por Zara Home y Lefties. Sin embargo, su crecimiento anual apenas fue del 1%, siendo la enseña con el menor incremento. En ventas el campeón de 2025 fue Oysho. La marca especializada en deporte y tiempo libre fue la que más creció ya que lo hizo más de un 15%, aunque, y como contrapartida, esta es la que menor facturación registró con 960 millones de euros en ventas. Bershka y Stradivarius, las marcas más relevantes para Inditex por detrás de Zara, sí crecieron con fuerza, más de un 12% en ambos casos, superando los 3.000 millones de euros por primera vez. Para seguir reforzando el crecimiento a largo plazo de Inditex, la compañía estima inversiones ordinarias de alrededor de 2300 millones de euros en 2026. “Estas inversiones se dedicarán principalmente a la optimización de nuestro espacio comercial, su integración tecnológica y la mejora de nuestras plataformas online”, anuncia García Maceiras. De hecho, la textil con presencia en 214 mercados, durante el ejercicio que cerró abrió tiendas en 41 mercados en 2025. Durante el pasado año fiscal, el Grupo se mantuvo muy activo en los proyectos de optimización de tiendas con 190 aperturas y 217 reformas que incluyen 96 ampliaciones, y 293 absorciones. Al cierre del ejercicio 2025 Inditex opera 5.460 tiendas. El programa de inversiones extraordinario de dos años centrado en la expansión del negocio destinó 900 millones de euros para incrementar la capacidad logística en cada uno de los ejercicios 2024 y 2025. “El objetivo de este plan logístico es reforzar las capacidades de Inditex para acometer las fuertes oportunidades de crecimiento a medio y largo plazo a nivel global”, explica la compañía en la presentación de resultados. En lo que respecta a la inversión en el ejercicio 2025, incluyendo las inversiones extraordinarias ascendió a 2.712 millones de euros. La fuerte volatilidad de las divisas hizo que la textil gallega cierre 2025 con un fuerte peso de los efectos cambiarios en su cifra de ventas. Las cuentas dejan claro que a tipo de cambio constante, éstas habrían crecido un 7%, con lo que el “efecto cambiario” fue de 3,8 puntos porcentuales. Así las cosas, Inditex presume de un crecimiento en todas sus geografías a tipos constantes, aunque en dos de ellas retrocedió en facturación neta una vez aplicado el efecto cambiario. En concreto, hay para ver ese efecto en toda su magnitud hay que trasladarse a América, el segmento de Asia y resto del mundo, regiones que mostraron caídas superiores a un punto porcentual. De ahí que la buena noticia vino, una vez más, de la mano del mercado español, ya que España representó el 15,9% de las ventas totales, unos 6.338 millones de euros, un 8,7% más que en 2024. También creció el resto del mercado europeo, un 4,6% hasta los 20.450 millones, representando el 51,3% del total. Como es habitual en la política de pagos al accionista de Inditex, ésta se compone de un payout ordinario del 60% del beneficio y la distribución adicional de dividendos extraordinarios. Así, para el ejercicio 2025, el consejo de administración propondrá a la junta general de accionistas un dividendo de 1,75 euros por acción, compuesto por un dividendo ordinario de 1,20 euros y un dividendo extraordinario de 0,55 céntimos de euro por acción. El dividendo se abonará en dos pagos iguales. El calendario que marcó Inditex dice que el 4 de mayo de 2026 habrá un pago de 0,875 céntimos de euro por acción, correspondiente al dividendo ordinario. El 2 de noviembre de 2026 se efectuará un pago de 0,875 céntimos de euro por acción, que resulta de 0,325 céntimos de euro ordinario al que se le suma 0,550 céntimos de euro extraordinario. Por último, 2026 comenzó con un muy buen recibimiento de colecciones Primavera/Verano. Las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante, aumentaron un 9% desde el 1 de febrero al 8 de marzo de 2026 en comparación con el mismo período en 2025.