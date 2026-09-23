El Congreso avala una propuesta para que los tripulantes de cabina accedan a la jubilación anticipada: todavía requiere un real decreto. (Fuente: Shutterstock)

La jubilación anticipada de los tripulantes de cabina ha dado un paso en el Congreso. La Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aprobó el 22 de septiembre de 2026 una proposición no de ley presentada por Sumar para impulsar el reconocimiento de coeficientes reductores para este colectivo. La ficha parlamentaria oficial confirma que la iniciativa fue aprobada sin modificaciones.

La decisión, sin embargo, no significa que los tripulantes de cabina puedan jubilarse antes desde ahora. Las proposiciones no de ley sirven para instar al Gobierno a actuar, pero no crean por sí mismas un nuevo derecho ni modifican automáticamente las condiciones de acceso a una pensión.

Para que el colectivo pueda beneficiarse de coeficientes reductores deberá seguirse el procedimiento correspondiente y, si se concluye que reúne los requisitos, aprobarse un real decreto específico. Así lo establece la regulación vigente para las actividades excepcionalmente penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres.

El Congreso avala una propuesta para que los tripulantes de cabina accedan a la jubilación anticipada: todavía requiere un real decreto. Fuente: Delta

Qué ha aprobado el Congreso sobre la jubilación anticipada de los tripulantes de cabina

El Congreso pide incluir a los tripulantes de cabina en la jubilación anticipada, la iniciativa parlamentaria, registrada por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar el 24 de marzo de 2026, se refiere específicamente a los coeficientes reductores de jubilación para los tripulantes de cabina de pasajeros del sector aéreo. El Congreso registra su situación como “concluido” y “aprobado sin modificaciones” desde el 22 de septiembre.

El objetivo planteado es que estos trabajadores puedan acceder a un mecanismo que permita reducir su edad ordinaria de jubilación en función del tiempo efectivamente desempeñado en una actividad cuyas condiciones justifiquen esa anticipación.

La diputada Aina Vidal defendió la medida argumentando que el personal de cabina afronta riesgos laborales similares a los de otros profesionales de vuelo que ya cuentan con mecanismos específicos. Según manifestó durante la defensa de la iniciativa:

“Es de una lógica aplastante (...) en una misma aeronave, sometidos a los mismos riesgos, hay unos trabajadores que tienen un derecho a la jubilación anticipada y otros que no (...) y que casualidad que quienes quedan fuera del real decreto sea el colectivo de tripulantes de cabina, un sector que casualmente resulta ser el más feminizado”.

Entre los factores alegados por los defensores de la propuesta figuran la exposición a radiaciones ionizantes, los cambios de presión, las alteraciones de los ritmos de sueño, la fatiga y el estrés operacional.

¿Los tripulantes de cabina ya pueden jubilarse antes?

No por efecto de esta votación. La aprobación parlamentaria no incorpora automáticamente a los tripulantes de cabina al régimen de jubilación anticipada ni fija todavía un coeficiente, una edad concreta de retiro o un número determinado de años que puedan adelantarse.

El Real Decreto 402/2025 regula precisamente el procedimiento que debe seguirse para reconocer nuevos colectivos con derecho a anticipar la edad de jubilación por la naturaleza de su actividad. La norma exige acreditar condiciones objetivas y establece que la concesión de coeficientes reductores deberá materializarse posteriormente mediante el correspondiente real decreto.

La normativa también establece que el reconocimiento solo procede para actividades excepcionalmente penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres en las que concurran determinadas condiciones de morbilidad o mortalidad, y cuando no sea posible modificar las condiciones de trabajo para eliminar esos efectos.

Por tanto, la votación del Congreso supone un respaldo político a la petición y una instancia al Ejecutivo, pero el derecho efectivo dependerá de actuaciones posteriores del Gobierno y de la Seguridad Social.

Cómo funcionan los coeficientes reductores de la edad de jubilación

Los coeficientes reductores permiten rebajar la edad ordinaria de jubilación en determinadas profesiones debido a las características especialmente difíciles o peligrosas de la actividad.

El Real Decreto 402/2025 establece que, una vez reconocido un colectivo, la reducción se calcula aplicando el coeficiente que determine su real decreto específico al tiempo efectivamente trabajado en esa ocupación. El periodo en el que se adelanta la jubilación se considera cotizado a efectos de determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora.

La norma establece, además, un límite general: la aplicación de estos coeficientes no puede permitir el acceso a la jubilación antes de los 52 años. El reconocimiento del beneficio también lleva aparejada una cotización adicional para el colectivo afectado, repartida entre empresa y trabajador en los términos que correspondan.

Qué ocurre actualmente con los pilotos y el personal de vuelo

Existe desde 1986 un régimen específico para determinadas categorías de personal técnico de vuelo de trabajos aéreos. El Real Decreto 1559/1986 reconoce un coeficiente de 0,40 para pilotos y segundos pilotos y de 0,30 para otras categorías profesionales incluidas en su ámbito de aplicación.

Esta precisión es importante: la norma de 1986 no debe describirse de manera genérica como un beneficio reconocido automáticamente a cualquier piloto de cualquier actividad aérea. Su ámbito de aplicación está delimitado por el propio real decreto al personal técnico de vuelo de trabajos aéreos comprendido en las condiciones que especifica la norma.

La proposición aprobada por la Comisión del Congreso busca avanzar hacia el reconocimiento de los tripulantes de cabina de pasajeros, pero todavía no existe un coeficiente reductor aprobado para ellos como consecuencia de esta iniciativa.

Qué tiene que pasar para que la medida entre en vigor

El Congreso avala una propuesta para que los tripulantes de cabina accedan a la jubilación anticipada: todavía requiere un real decreto. Fuente: Chatgpt ChatGPT

El siguiente paso no depende únicamente del Congreso. El procedimiento vigente exige analizar si la actividad cumple las condiciones objetivas que permiten reconocer una reducción de la edad de jubilación.

El Real Decreto 402/2025 dispone que el reconocimiento debe apoyarse en indicadores relativos, entre otros elementos, a la incidencia y duración de procesos de incapacidad temporal, declaraciones de incapacidad permanente y fallecimientos vinculados a la actividad analizada.

Si el procedimiento concluye que corresponde reconocer coeficientes reductores, será necesario aprobar un real decreto que establezca las condiciones concretas. Hasta que eso ocurra, no puede darse por confirmada una nueva edad de jubilación para los tripulantes de cabina ni calcular cuántos años podrán anticiparla.