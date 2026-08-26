Con una fuerte aceptación, BBVA coloca 2300 millones de dólares en una emisión de tres tramos. (Fuente: Shutterstock).

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Con una enorme aceptación, BBVA cerró este martes una emisión de deuda sénior no preferente (SNP, por sus siglas en inglés) por un importe de 2300 millones de dólares, estructurada en tres tramos: dos tramos con vencimiento a tres años -uno a tipo fijo por 1000 millones y otro variable por 300 millones- y un tercer tramo con interés fijo y vencimiento a cinco años por 1000 millones.

El éxito de la operación quedó reflejado en la elevada demanda por parte de los inversores, con un libro final de órdenes de aproximadamente 7200 millones de dólares y cerca de 275 órdenes, más de tres veces el importe de la emisión.

De acuerdo a la información que hizo pública la entidad vasca, el precio final de los tramos a tipo fijo quedó por debajo del de salida. Así, mientras el bono a tres años se situó en el Tesoro USA más 73 puntos básicos, frente a los 100 puntos básicos iniciales, con un cupón del 4,977%; el bono a cinco años, en Tesoro USA más 90 puntos básicos, frente a los 115 puntos básicos de salida, con un cupón del 5,244%. Por su parte, el tramo a tipo variable se fijó en SOFR más 89 puntos básicos.

La operación está dirigida por BBVA, BMO, Citi, RBC Capital Markets, Société Générale y Wells Fargo como entidades colocadoras. Vale destacar que esta emisión forma parte del plan de financiación del Grupo BBVA para 2026 y tiene como objetivo refinanciar las emisiones elegibles para el cómputo del MREL y financiar el crecimiento del crédito.

Con una fuerte aceptación, BBVA coloca 2300 millones en una emisión de tres tramos. (Fuente: Shutterstock).

Antecedentes

En enero, el banco colocó 2000 millones de euros en otra emisión SNP de doble tramo, en la que fue su mayor emisión en euros de los últimos 20 años. Un mes más tarde, en febrero, BBVA colocó 2500 millones de dólares de otra emisión de deuda sénior no preferente, la mayor de su historia en esta divisa. En abril, colocó 2250 millones de dólares en una emisión de doble tramo en formato SNP por importe de 1250 millones y en At1 por importe de 1000 millones de dólares.

Por último, en junio la entidad realizó dos operaciones. En la primera de ellas, BBVA colocó 1250 millones de euros en una emisión verde sénior no preferente y el pasado 16 de junio, la entidad colocó otros 2250 millones de una emisión de cédulas hipotecarias de doble tramo; la primera desde 2023.