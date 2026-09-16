Este 16 de septiembre de 2026, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) se han abierto en España a un precio de 20.09 euros por unidad en el IBEX 35, con un volumen de negociación de 112,075 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.25% en comparación con el día anterior.

La cotización de Iberdrola S.A. mostró una clara tendencia alcista en los últimos 10 días, con ocho avances y dos retrocesos (en las jornadas 3 y 8), incluyendo una racha de cuatro subidas consecutivas entre los días 4 y 7 y un cierre con dos alzas, lo que sugiere un impulso positivo reciente pese a correcciones puntuales.

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se ha situado en un 18.58%, lo cual es significativamente mayor que su volatilidad anual del 14.11%. Esto indica que el comportamiento de la empresa es inestable y está experimentando muchas variaciones recientemente. Esta diferencia sugiere que los inversores deben estar atentos a la volatilidad en sus acciones, ya que puede ser un indicativo de cambios en la confianza del mercado.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de considerar los gastos operativos generales. Posteriormente, su ganancia final asciende a 5.61B, que se obtiene después de deducir todos sus gastos y destinar un fondo de inversión.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética española con sede en Bilbao (Torre Iberdrola). Genera electricidad —principalmente renovable (eólica, solar e hidroeléctrica)—, gestiona redes de transmisión y distribución en varios países y comercializa electricidad y, en algunos mercados, gas.

Su actividad se organiza en tres líneas: Redes, Renovables y Clientes/Comercialización. Cotiza en el Ibex 35 y opera, entre otros, en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid) y Brasil (Neoenergia), siendo uno de los mayores grupos eléctricos del mundo y referente en eólica y redes inteligentes.

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