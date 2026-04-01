El paro de transporte público en Málaga vuelve a marcar la Semana Santa 2026. El Metro de Málaga mantendrá sus huelgas parciales durante los días clave de la festividad, dejando sin servicio completo a miles de usuarios que planeaban desplazarse por la ciudad. Según las convocatorias oficiales, no habrá servicios normales del Metro de Málaga durante las tardes de Miércoles Santo y Jueves Santo, tal como ocurrió ya el Lunes Santo. Después de que el lunes 30 de marzo empezaran las primeras huelgas, se repetirán las interrupciones de servicio durante esta semana: La Junta de Andalucía estableció servicios mínimos del 60% durante las horas de huelga. Aun así, los usuarios han sufrido saturación extrema en las estaciones, especialmente en Línea 1 (Andalucía Tech y Clínico) y Línea 2 (cabecera Palacio de los Deportes), donde los trenes llegaban llenos y muchas personas no pudieron subir. Los trabajadores del Metro de Málaga reclaman mejoras laborales urgentes. Entre sus demandas destacan: Además, denuncian que la empresa contrató personal externo durante la huelga, lo que podría vulnerar el derecho fundamental de huelga. Tras la última reunión en el SERCLA, los sindicatos (CCOO y comité de empresa) critican la “falta total de voluntad negociadora” de la dirección y exigen la intervención inmediata de la Junta de Andalucía como responsable de este servicio público esencial. Durante el Lunes Santo ya se registraron largas colas, andenes saturados y familias obligadas a dejar pasar varios convoyes. La Junta reconoció “alguna aglomeración puntual” en paradas en superficie, aunque aseguró que el servicio se prestó con normalidad general. Los representantes sindicales lamentan las molestias a la ciudadanía, pero insisten en que “la responsabilidad recae en la empresa por no abordar los problemas estructurales del servicio”. Consejo práctico para Semana Santa: si necesitas usar el Metro de Málaga estos días, planifica con mucha antelación. Evita las horas de 17:00 a 20:00 y consulta en tiempo real el estado del servicio, ya que los trenes circularán con frecuencias reducidas y mayor ocupación. El conflicto se mantiene activo al menos hasta el Jueves Santo. No hay anuncio de nueva reunión ni de desconvocatoria, por lo que el paro de transporte público (en concreto del Metro de Málaga) continuará afectando la movilidad durante los días centrales de Semana Santa 2026. Los trabajadores reiteran su disposición al diálogo, pero advierten que seguirán las movilizaciones si no hay avances concretos.