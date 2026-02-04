Hacienda endurece los controles fiscalesy ha comenzado a vigilar con mayor rigor los pagos con tarjeta que superen cierto límite en España, según han establecido en el Real Decreto 253/2025, publicado en el BOE en mayo de este año. Con el objetivo de combatir el fraude y promover la transparencia, han anunciado un nuevo régimen, que impone sanciones a quienes no declaran adecuadamente estas operaciones. De ese modo, a partir del 1 de enero de 2026, las entidades financieras deberán comunicarcualquier transacción realizada por autónomos o empresas a la Agencia Tributaria. Las entidades emisoras de tarjetas de crédito, débito y otros medios de pago deberán presentar un informe anual detallado sobre los movimientos de sus clientes. Este informe incluirá información clave, como la identificación del titular de la tarjeta, el número total de transacciones realizadas y el importe de esas transacciones, siempre que superen los 25.000 euros anuales por tarjeta. La medida tiene como objetivo controlar las grandes transacciones electrónicas, evitando prácticas como el blanqueo de capitales y el fraude fiscal. A partir de 2026, la primera declaración que las entidades financieras deberán presentar corresponderá a los movimientos del año 2025, lo que permitirá a la Agencia Tributaria obtener una visión más detallada y precisa sobre las operaciones de grandes cantidades de dinero. Además, las entidades financieras deberán informar mensualmente sobre los cobros realizados por empresarios o autónomos a través de tarjetas o aplicaciones de pago móvil, como Bizum o PayPal, sin importar el monto. Asimismo, con el objetivo de prevenir el blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas, las entidades bancarias están obligadas a informar a Hacienda sobre ingresos o retiradas en efectivo superiores a 3000 euros y de transferencias bancarias que excedan los 10.000 euros.