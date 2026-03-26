El mercado inmobiliario de Barcelona experimenta un cambio significativo a raíz de la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio. Según datos recientes de la plataforma Spotahome, la ciudad catalana ha registrado un aumento del 74% en las reservas de alquiler temporal. Los datos se elevaron a partir de usuarios provenientes de países cercanos al conflicto en Irán. Este fenómeno pone de manifiesto cómo los movimientos migratorios temporales reaccionan de manera directa ante las tensiones internacionales, buscando en la capital catalana un refugio estable y seguro. La plataforma ha identificado un repunte sin precedentes en el interés por alojamientos de corta y media estancia. Este incremento en la demanda se dispara un 479% entre los residentes de un bloque de naciones específicas: Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Chipre, Líbano, Arabia Saudí, Israel, Catar, Kuwait e Irak. Spotahome atribuye explícitamente este comportamiento al conflicto en el Golfo Pérsico, puntualizando que el perfil predominante de estos solicitantes corresponde a profesionales que buscan estabilidad en el entorno europeo. El desglose geográfico de estas reservas revela datos sorprendentes sobre el alcance del incremento. Turquía lidera el aumento con un 86% más de reservas, seguida de cerca por Emiratos Árabes Unidos con un 78%, Pakistán con un 31% y Chipre, que ha registrado un crecimiento del 100%. Por su parte, el caso de Irak destaca notablemente al pasar de cero a cuatro reservas, lo que representa un aumento porcentual del 300% en su volumen de contratación dentro de la plataforma. En cuanto a las preferencias de alojamiento, la mayoría de estas reservas se concentran en el núcleo urbano de la ciudad. Los distritos de Eixample, Gràcia y Sants son los más solicitados por estos perfiles profesionales. En lo referente a la tipología de alquiler, la demanda se centra en apartamentos completos con estancias proyectadas de 2 a 3 meses, por los cuales los inquilinos están dispuestos a pagar un precio que ronda los 1.500 euros mensuales.