Un grave descuido militar francés puso en jaque la seguridad del buque más poderoso e importante de Europa. Por este motivo, Irán podría sacar provecho de esta ventaja estratégica en plena guerra con Estados Unidos y cambiará el panorama bélico en Oriente Medio. Todo empezó a través de una app deportiva, llamada Strava, a partir de la cual se conoció la ubicación exacta del portaaviones Charles de Gaulle, la nave insignia de Europa. Un joven oficial de la Armada francesa registró un entrenamiento de running a bordo del portaaviones o de uno de sus buques de escolta el 13 de marzo de 2026. Recorrió poco más de 7 kilómetros en 35 minutos sobre la cubierta del buque, utilizando un reloj inteligente que geolocalizó automáticamente la actividad. De esta manera, los datos se subieron de inmediato a su cuenta personal en Strava, la popular app de seguimiento deportivo. Periodistas de Le Monde detectaron el rastro, cruzaron la información con una imagen satelital tomada ese mismo día y revelaron la ubicación precisa del grupo de ataque: al noroeste de Chipre, a unos cien kilómetros de la costa turca, rumbo a Oriente Medio. Aunque el envío del portaaviones no era secreto —su comandante, el contraalmirante Thibault Haudos de Possesse, incluso habló con periodistas por videoconferencia desde el buque—, la revelación exacta de su posición en una plataforma pública representa un riesgo gravísimo. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas francesas reconoció que la publicación “no cumple con la normativa vigente” sobre “higiene digital para combatientes”. A su vez, el coronel Guillaume Vernet, portavoz militar, declaró que “se están tomando medidas apropiadas” y recordó que los marinos reciben advertencias constantes sobre el uso de dispositivos conectados y redes sociales. Esta filtración no es un caso aislado. La misma cuenta de Strava del oficial ya había dejado rastro de movimientos previos del Charles de Gaulle: entrenamientos frente a la península de Cotentin el 14 de febrero, actividades desde Copenhague cuando el buque estaba en Malmö los días 26 y 27 de febrero, y ahora esta nueva posición. Expertos hablan de “Stravaleaks”, el mismo fenómeno que en enero del año pasado expuso horarios de tripulaciones de submarinos franceses. El Charles de Gaulle, de 42.000 toneladas y propulsión nuclear, transporta 20 cazas Dassault Rafale, dos aviones E-2 Hawkeye y tres helicópteros. Lo escoltan al menos tres fragatas francesas, un buque de aprovisionamiento y unidades de países aliados. Su despliegue forma parte de una operación “sin precedentes” ordenada por el presidente Emmanuel Macron: esta poderosa flota protege intereses franceses y aliados en el Mediterráneo oriental y Medio Oriente durante la guerra contra Irán. El timing no podría ser más delicado. Apenas un día antes, el 12 de marzo, un ataque con drones iraníes contra una base militar kurda en Erbil (Irak) causó la primera baja europea en la guerra: el soldado francés Arnaud Frion murió y otros seis resultaron heridos. Francia lidera actualmente la presencia naval europea en la región, mientras seis potencias (Reino Unido, Alemania, Japón, entre ellas) evalúan contribuir a garantizar el libre paso por el estrecho de Ormuz, ruta del 20 % del petróleo mundial.