En el último año, cerca del 30 % de las viviendas compradas en España se adquirieron sin recurrir a una hipoteca. Este dato pone de manifiesto la solidez de las operaciones no financiadas, que vienen aumentando de manera constante desde 2018. La única excepción fue 2020, marcado por el confinamiento. Este tipo de compras se ha mantenido prácticamente “inmunes” a las variaciones en los tipos de interés. De acuerdo con un informe elaborado por la tasadora UVE Valoraciones a partir de datos del INE, el análisis por provincias revela importantes desigualdades en los niveles de financiación. En territorios como Álava, el 98,5 % de las adquisiciones se realizan con financiación, seguida de Madrid (94,8 %) y Vizcaya (94,5 %). La situación es muy distinta en provincias con una marcada orientación turística, como Alicante y Málaga. En estos mercados, solo el 45,4 % y el 65,5 % de las compras, respectivamente, se llevan a cabo con financiación bancaria. Esta diferencia evidencia la relevancia del inversor, tanto nacional como extranjero, que suele prescindir del crédito tradicional o dispone de otras alternativas de financiamiento. Un patrón similar se registra en la conocida como “España vaciada”. Allí, los precios más bajos facilitan el acceso a la vivienda sin necesidad de endeudarse, como ocurre en Teruel, donde apenas el 37 % de las operaciones están financiadas, o en Ávila, con un 43,5 %. El estudio también subraya que las provincias con un elevado porcentaje de viviendas compradas mediante hipoteca —como Madrid, Barcelona (87,6 %) o Valencia (72,2 %)— presentan una mayor sensibilidad frente a la evolución de los costes hipotecarios. En este sentido, el presidente de UVE Valoraciones, Germán Pérez Barrio, explica que el nivel de financiación actúa como un “termómetro” para identificar el perfil del comprador en cada zona. En las grandes ciudades, señala, el comprador final suele depender mayormente de manera sistemática del crédito para acceder a su vivienda habitual. Por último, Pérez Barrio advierte que las expectativas de nuevas subidas de tipos derivadas de la inestabilidad internacional, como la guerra en Irán, podrían generar una nueva caída en la concesión de hipotecas. Este escenario afectaría con mayor intensidad a aquellas regiones donde el acceso a la vivienda ya resulta más complicado.