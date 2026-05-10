La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este domingo, 10 de mayo de 2026 en España es de 69,81 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 2,18%. El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en relación al euro en los días pasados. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia Litecoin. Además, la tendencia positiva indica un posible crecimiento futuro si se mantiene el interés en esta criptomoneda. En la última semana, Litecoin registró un avance del 5.9%, lo que sugiere un impulso de corto plazo; sin embargo, en el último año su cotización cayó un -45.18%, evidenciando una tendencia bajista y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la posición a largo plazo. En conjunto, la evolución indica una mejora reciente aún insuficiente para compensar las pérdidas anuales, con rentabilidad potencialmente positiva en el corto plazo pero desfavorable en el balance de doce meses. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana fue del 19.39%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con la volatilidad anual del 53.83%. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.