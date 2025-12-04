Excelente noticia para los propietarios | El Gobierno de España dará ayudas ante los impagos de inquilinos.

El Gobierno habilitará un nuevo apoyo dirigido a propietarios con viviendas en alquiler para cubrir posibles impagos de jóvenes o familias en situación vulnerable.

La medida, que se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo 9 de diciembre mediante un real decreto, fue detallada ayer en el Senado por la ministra Isabel Rodríguez, después de que Pedro Sánchez adelantara en RAC1 la intención de impulsar esta propuesta en las próximas semanas.

El Gobierno dará los detalles de cómo se articularán el próximo martes.

Rodríguez explicó que se trata de un proyecto en desarrollo desde hace “meses” a través de un real decreto ley y que ahora entra en su fase final, con el objetivo de que entre en vigor “antes de que termine el año”.

Según la ministra, la iniciativa pretende ofrecer mayor seguridad a los propietarios y, al mismo tiempo, frenar discursos que generan inquietud.

Lo cierto es que esta medida se trata de una reivindicación de Junts y su anuncio llega justo cuando las relaciones entre el PSOE y los secesionistas catalanes atraviesan uno de sus momentos más delicados de la legislatura.

La protección a los propietarios ha sido una de las demandas más reiteradas por el sector inmobiliario para intentar revertir la escasez de viviendas en alquiler, un factor que sigue presionando al alza los precios.

Excelente noticia para los propietarios | El Gobierno de España dará ayudas ante los impagos de inquilinos. Fuente: narrativas-spin-es

No obstante, la puesta en marcha de esta medida choca con las posiciones de los socios más radicales del Ejecutivo. Al ser preguntada por el supuesto malestar dentro del bloque de izquierdas, la ministra de Vivienda afirmó que “desconocía” ese malestar, pero que está “convencida” de que la actuación del Gobierno es “muy determinada” para garantizar el derecho a la vivienda en “todos los frentes” .

“Desde la consecución del parque público de vivienda hasta la garantía de las personas que viven de alquiler para dar esa tranquilidad”, expuso.