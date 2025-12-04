TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) (ESPAÑA), 04/12/2025.- Vista de la entrada del Hospital de Torrejón de Ardoz gestionado por el grupo sanitario Ribera, este jueves cuando el consejero delegado (CEO) del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, ha solicitado apartarse temporalmente de las responsabilidades sobre la gestión del Hospital de Torrejón tras la publicación de una grabación en la que pedía aumentar las listas de espera de este centro público de gestión privada para incrementar los beneficios de la empresa. EFE/ Rodrigo Jiménez

La ministra de Sanidad, Mónica García, pidió a Isabel Díaz Ayuso una investigación “exhaustiva” sobre el Hospital Universitario de Torrejón. También reclamó ampliar el control al resto de hospitales de gestión privada de la Comunidad de Madrid. La solicitud surgió tras las presuntas directrices del Grupo Ribera Salud, reveladas por El País.

García explicó en su carta que “el Gobierno de España y este Ministerio no pueden permanecer ajenos ante hechos que, de ser verificados, comprometerían gravemente la garantía de equidad, calidad y universalidad”. La ministra remarcó que la situación genera “máxima preocupación institucional”.

Según la información publicada, la dirección habría buscado “incrementar deliberadamente las listas de espera” y “rechazar procesos no rentables”. De confirmarse, serían prácticas contrarias a los principios del Sistema Nacional de Salud.

TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) (ESPAÑA), 04/12/2025.- Vista de la entrada del Hospital de Torrejón de Ardoz gestionado por el grupo sanitario Ribera, este jueves cuando el consejero delegado (CEO) del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, ha solicitado apartarse temporalmente de las responsabilidades sobre la gestión del Hospital de Torrejón tras la publicación de una grabación en la que pedía aumentar las listas de espera de este centro público de gestión privada para incrementar los beneficios de la empresa. EFE/ Rodrigo Jiménez Fuente: EFE Rodrigo Jiménez

¿Por qué la denuncia sobre el Hospital de Torrejón obliga a revisar todos los centros?

La ministra advirtió que los hechos “constituirían una vulneración gravísima de los principios esenciales del Sistema Nacional de Salud”. Además, serían un “atentado directo contra los derechos de los pacientes”.

Por eso mismo consideró “imprescindible” que la comunidad autónoma determine si las órdenes del consejero delegado de Ribera Salud afectaron la actividad asistencial.

Pidió aclarar si hubo impacto en la derivación de pacientes o en los tiempos de respuesta quirúrgica. También señaló la necesidad de comprobar el cumplimiento de los contratos firmados con el Sermas por parte del operador privado.

Si confirma una vulneración “contractual, asistencial o ética”, el Gobierno regional deberá activar los mecanismos legales. Entre ellos está “el inicio del procedimiento para extinguir la concesión”.

La ministra pone el foco en otros hospitales de gestión privada

Mónica García pidió a Ayuso “verificar si estas prácticas son aisladas o, por el contrario, forman parte de dinámicas más amplias”. Aseguró que la revisión debe alcanzar a todos los hospitales de gestión privada de Madrid.

Sostuvo que “distintos centros gestionados por otros operadores —como el grupo Quirón Salud— han sido objeto de diversas controversias”. Por esa razón consideró necesario “reforzar los mecanismos de supervisión y control” en los centros públicos bajo concesión.

La ministra insistió en abrir una “investigación exhaustiva, independiente y transparente” sobre los hechos del Hospital de Torrejón. También señaló que, dependiendo de los resultados, podría corresponder “la cancelación del contrato de concesión”.

Qué exige el Gobierno tras la denuncia sobre el Hospital de Torrejón

La titular de Sanidad pidió que las actuaciones de inspección se extiendan a todos los hospitales madrileños que funcionan con este modelo. También solicitó que Ayuso informe sobre las medidas previstas y el calendario de acciones.

Remarcó que “la salud de la ciudadanía madrileña, y la confianza en su sistema sanitario, no pueden quedar al albur de prácticas que anteponen la rentabilidad”. Para García, es esencial garantizar que el acceso sea digno y en igualdad de condiciones.

La polémica abre un debate sobre los límites del modelo concesional. También vuelve a plantear el rol del sector privado en la gestión hospitalaria pública y la necesidad de controles más estrictos para proteger a los pacientes.