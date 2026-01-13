Excelente noticia para los jubilados y pensionistas | Hacienda devuelve más de 13 mil millones de euros de la campaña de renta.

Hasta el 30 de diciembre, la Agencia Tributaria había reembolsado 13.094 millones de euros correspondientes a la campaña de la renta de 2024 a 15,61 millones de contribuyentes, lo que equivale al pago del 95,5% de los importes reclamados y al 97,5% de las devoluciones solicitadas.

Según informó la Agencia en un comunicado, en la campaña de la renta de 2024 se presentaron 24,72 millones de declaraciones, un 2,4% más que el año anterior, de las cuales un 65%, 16 millones, con resultado a devolver, un 1,73% menos que en la campaña anterior.

La Agencia recibió 6,99 millones de declaraciones a ingresar, un 12,04% más, por 20.797,4 millones de euros, un 23,38% más.

El 87,4% de los contribuyentes presentaron su declaración por internet (Navegación Renta Web), 21.614,3 millones, lo que supone un 3,58% más que en la campaña anterior.

Del total de declaraciones, más de 2.920.000 se han presentado por “los cauces más ágiles sin desplazamiento” (la nueva modalidad “Renta Directa”, la aplicación móvil y el plan telefónico “Le Llamamos”), mientras que la asistencia telefónica y la presencial suman 2.062.000 declaraciones, detallan las mismas fuentes.

Además, se han presentado más de 47.000 declaraciones rectificativas tras recibir avisos preventivos, evitando así posteriores comprobaciones, generación de intereses y eventuales sanciones.