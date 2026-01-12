Alivio para los inquilinos | El Gobierno premiará con ventajas fiscales a los propietarios que no suban el precio del alquiler.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que, en las próximas semanas, aprobará un real decreto ley con tres medidas urgentes que recogen incentivos para los propietarios que no suban el precio a sus inquilinos, así como iniciativas para frenar el abuso en los contratos de temporada y de habitaciones.

Para aquellos propietarios que renueven sus contratos sin aumentar el precio a sus inquilinos se les va a dar una bonificación fiscal del 100% en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que compensará lo que ganarían si aumentaran ese alquiler, según ha avanzado Sánchez en el acto de la demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de Campamento, en Madrid.

Con esta medida, ha añadido, ganan todos, los propietarios, los inquilinos y la sociedad, ya que en 2026 cientos de contratos de alquiler tendrán que renovarse y una parte importante de la población, sobre todo jóvenes, se enfrenta a subidas “desproporcionadas” que responden a la “codicia y la especulación” y se ve obligada a dejar sus casas y empezar de cero otra vez.

Asimismo, ha añadido que muchos ciudadanos que buscan un piso de alquiler solo encuentran habitaciones, que están a precios “inasumibles”, lo que está impidiendo a miles de personas tener un hogar con estabilidad, seguridad y predictibilidad.

Frenar abusos en alquiler de temporada y de habitaciones

Como parte de este real decreto ley se limitarán además los contratos de alquiler de temporada para poner fin al uso fraudulento y se fijarán condiciones estrictas para ser considerados de esta modalidad; al tiempo que se establece un régimen sancionador a quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración.

El Ejecutivo también quiere poner freno al abuso del alquiler de habitaciones de forma que la renta total de las habitaciones no podrá superar el precio del contrato de la vivienda completa y en zonas tensionadas se aplicarán los mecanismos de control que recoge la Ley de Vivienda.

El presidente del Gobierno ha insistido en seguir interviniendo el mercado del alquiler con medidas “urgentes y contundentes”, en beneficio de los 3 millones de hogares que viven en alquiler en España.

A modo de ejemplo, ha indicado que en Cádiz, Barcelona o San Sebastián, 8 de cada 10 anuncios en las plataformas son de pisos por temporada; y que en Madrid se han triplicado desde el año 2023. “Estamos hablando de un fraude y una injusticia”, ha insistido Sánchez, que ha reiterado que ante la negativa de algunas comunidades autónomas a aplicar los instrumentos que recoge la Ley de Vivienda el Ejecutivo tiene la obligación de actuar frente a este abuso.

En este sentido, ha recalcado que el Gobierno va a “dar la batalla” hasta que la vivienda sea un derecho garantizado y el quinto pilar del Estado de Bienestar.

Sumar no apoyará los incentivos fiscales a los propietarios que no suban el alquiler

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha asegurado este lunes que Sumar “no apoyará” en el Congreso el decreto anunciado por Sánchez para establecer una bonificación del 100% en el IRPF a los propietarios de vivienda que no suban el precio del alquiler.

Bustinduy ha afirmado, en declaraciones en el ministerio, que esa medida le parece “ineficaz” e “injusta” y ha vuelto a defender como alternativa la “prórroga inmediata y obligatoria” de los 600.000 contratos de arrendamiento que terminan este año.

“En los términos en los que se ha anunciado esta medida no va a contar con nuestro apoyo. No creemos que la manera de intervenir en el mercado de la vivienda sea por medio de incentivos fiscales a los propietarios”, ha dicho el ministro, tras reclamar al PSOE que se siente a negociar.

Bustinduy ha confirmado que los representantes de Sumar mostrarán su disconformidad en el Consejo de Ministros y ha dicho que espera que el PSOE “recapacite” y que “la prórroga de alquileres que necesitan millones de familias en España salga adelante en los términos en que lo hemos propuesto nosotros”.

El PSOE y Sumar han negociado en los últimos meses la prórroga de los contratos que vencen este año propuesta por Sumar, pero las negociaciones no han fructificado, ha reconocido el ministro, que también ha admitido que “no tenía conocimiento” del anuncio que iba a hacer hoy el presidente Sánchez.

Además de insistir en que esa medida “no va a funcionar”, ha hecho hincapié en que la congelación de las rentas “no puede ser una cosa opcional que dependa de la buena voluntad de un casero o de otro”, sino que tiene que ser “un derecho de los inquilinos”.

Yolanda Díaz advierte de que es un error

También la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha mostrado su rechazo a la medida anunciada por Sánchez: “regalar dinero público a los rentistas es un grave error”, ha afirmado en la red social Bluesky.

“En estos términos, la propuesta del PSOE no tendrá nuestro apoyo. La vivienda es un derecho constitucional, no un regalo fiscal”, ha añadido.

En la misma línea, la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero, se ha manifestado en contra de los “regalos fiscales a los caseros” y el portavoz de Vivienda, Alberto Ibáñez (Compromís), ha dicho en el Congreso que “el único decreto progresista que puede contar con la mayoría de la cámara es uno que frene la renovación de contratos con subidas masivas de hasta un 40 % a 600.000 personas en nuestro país”.

