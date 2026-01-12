Mala noticia para los inquilinos: “Si el propietario no te actualiza el precio del alquiler en 5 años, te lo puede subir de golpe”.

En grandes ciudades españolas como Madrid, Barcelona o Málaga, los precios mantienen una escalada constante que dificulta el acceso a la vivienda. La falta de oferta, el auge del alquiler turístico y la especulación agravan el problema, dejando a jóvenes y familias con ingresos medios en una situación cada vez más compleja.

Aunque el Gobierno ha puesto en marcha iniciativas como la Ley de Vivienda y la regulación en zonas tensionadas, los expertos consideran que las medidas se quedan cortas, pues reclaman más vivienda pública y un control más efectivo.

El profesional, experto en vivienda, aclara esta duda que tienen muchos inquilinos e indica la legalidad de la misma.

Según el último informe de Idealista, a cierre de 2025, el precio del alquiler en España alcanzó un nuevo máximo histórico de 14,7 euros por metro cuadrado, con una subida anual del 8,5%.

Las subidas más importantes se observaron en Madrid y Barcelona, aunque la falta de oferta sigue siendo el principal problema del mercado, excluyendo a muchas familias.

Alberto Sánchez, abogado, conocido en redes sociales por subir vídeos de legislación de la vivienda, contestó a esta pregunta en relación a la petición de un usuario. “Si el propietario se olvida de actualizarte el alquiler durante varios años, hasta cinco, te los puede actualizar todos de golpe”, afirma. Por el contrario, hay una serie de matices que cabe explicar.

“Evidentemente tiene que venir prevista esta subida en el contrato de alquiler, si no viene nada no te lo podría subir”, exclama, por lo que es importante en estos casos saber lo que uno firma para estar al tanto de estas posibilidades, que en realidad el casero sí que las sabe.

Para explicar el proceso de incremento, retoma el comentario anterior y detalla cómo se aplicaría de forma inmediata la actualización correspondiente a tres años. “Lo primero que tiene que hacer el propietario es notificar por escrito al inquilino que le va a subir el alquiler por estos tres años”, señala.

En dicha comunicación, además, deberá especificar con datos concretos el cálculo según los índices que influyen en este tipo de casos. “Tiene que indicarle al inquilino cuál ha sido el IPC o el IRAV que le tiene que aplicar, es decir, un dos por ciento, un uno con cinco,... y hacer el cálculo matemático sobre la renta que está pagando”, agrega.

Un factor importante a tener en cuenta

“Tendría que pagar la renta actualizada (el inquilino) el mes siguiente”, indica. Este factor es de suma importancia, ya que, muchos propietarios suelen desestimarlo con motivo del desconocimiento del ciudadano medio.

Asimismo, la subida del alquiler no es retroactiva y, por ende, el propietario no podría reclamar las sumas que no se han pagado en función de las actualizaciones.