El Gobierno español ha confirmado que la Agencia Tributaria aplicará una medida excepcional contra aquellos contribuyentes que figuren en un listado de alto riesgo. Según fuentes oficiales, quienes estén incluidos en esta lista verán suspendidas sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito/débito de forma inmediata y cautelar.

Esta decisión busca reforzar la lucha contra el fraude fiscal y mejorar la eficacia en el cobro de deudas pendientes. Desde el Ministerio de Hacienda aseguraron que: “es una herramienta de control fiscal que permite proteger los intereses del Estado y actuar con rapidez ante casos de riesgo”.

La medida no afecta a todos los ciudadanos. Está dirigida únicamente a contribuyentes con deudas elevadas o con historial de incumplimientos reiterados. Según explicaron desde el organismo, el objetivo es evitar que estas personas puedan retirar fondos o mover su dinero antes de que la administración inicie un procedimiento formal.

Hacienda suspenderá todas las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de los contribuyentes de esta lista. Fuente: Archivo

¿Quiénes están en la lista de Hacienda?

La lista de Hacienda está compuesta por personas físicas y jurídicas que mantienen deudas superiores a 600.000 euros con Hacienda. Este listado es de carácter público y se actualiza cada año.

Además, la Agencia Tributaria incluye a contribuyentes reincidentes, incluso si las deudas son menores. “Si una persona o empresa ignora múltiples requerimientos, también puede ser incluida en una categoría especial de vigilancia”, indicaron desde Hacienda.

Esta medida se suma a otras acciones recientes del Gobierno para combatir el fraude y mejorar la recaudación tributaria. Desde el Ministerio de Hacienda destacaron que ahora existen sanciones más duras para quienes ocultan patrimonio, presentan documentación falsa o utilizan sociedades para eludir impuestos.

“Hacienda está centrada en disuadir conductas irregulares y agilizar el cobro efectivo. Es una cuestión de equidad fiscal”





¿Qué implica la suspensión de cuentas y tarjetas?

La suspensión es una medida preventiva que bloquea de forma temporal todas las cuentas bancarias y tarjetas de crédito o débito asociadas al contribuyente.

Los efectos de esta suspensión incluyen:

Bloqueo de transferencias, pagos y retiros.

Inutilización de tarjetas de crédito y débito.

Acceso restringido a cualquier producto financiero vinculado al contribuyente.

No se trata de un embargo inmediato, pero sí de una paralización efectiva que impide mover el dinero. Esta acción está respaldada por el artículo 162 de la Ley General Tributaria, que habilita a Hacienda a actuar cuando existe un riesgo para la recaudación.

¿Se puede evitar o revertir la suspensión?

Los contribuyentes que reciban la notificación tienen varias opciones para evitar o revertir la suspensión de sus cuentas y tarjetas:

Pagar la deuda total o parcial.

Solicitar un aplazamiento o fraccionamiento, si cumplen con los requisitos.

Presentar alegaciones si consideran que hubo un error.

El proceso es rápido y automático. “Actuar de forma inmediata es clave para evitar consecuencias más graves, como embargos definitivos o procesos judiciales”, advirtieron desde la Agencia Tributaria.

¿Cómo saber si uno está en la lista?

Si quiere comprobar si estás en la lista de grandes morosos de Hacienda, seguí estos pasos sencillos:

Ingresa al sitio web oficial de la Agencia Tributaria

Accedé a www.agenciatributaria.es, que es la página oficial del organismo.

Busca el listado anual de grandes deudores

En la sección de noticias destacadas o usando el buscador del sitio, escribí “listado de morosos” o “relación de deudores”. Cada año, Hacienda publica este documento con los nombres de personas físicas y empresas que tienen deudas superiores a 600.000 euros.

Consulta el listado

Puedes descargar el listado completo en formato PDF o consultarlo online. Los nombres están organizados por orden alfabético y también puedes buscar por número de identificación fiscal (NIF).

Revisa tus notificaciones personales

Si estás incluido en la lista, Hacienda te enviará una notificación oficial. Puedes recibirla por:

Correo certificado en tu domicilio fiscal.

Notificación electrónica a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria.

Accede a tu expediente online

Ingresa con tu certificado digital, Cl@ve PIN o DNI electrónico al portal Renta WEB o al apartado Deudas y Pagos de la Agencia Tributaria. Ahí puedes:

Consultar si tienes deudas pendientes.

Verificar si existe un expediente abierto o una reclamación activa.