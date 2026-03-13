El uso del dinero en efectivo ha disminuido en los últimos años a medida que crecen los pagos digitales y las billeteras virtuales. Sin embargo, millones de personas en España siguen utilizando billetes en su vida diaria, por lo que conocer cómo funciona el cambio de billetes deteriorados resulta fundamental. El Banco de España es el organismo encargado de revisar y sustituir los billetes de euro dañados o deteriorados cuando cumplen determinadas condiciones. Este procedimiento permite retirar de la circulación ejemplares en mal estado y garantizar que el efectivo que circula mantiene los estándares de seguridad y calidad. El Banco de España explica que los billetes deteriorados pueden ser sustituidos por nuevos ejemplares, independientemente de su denominación, siempre que cumplan los criterios establecidos para su canje. En general, el ciudadano debe presentar más del 50% del billete para poder solicitar el cambio. En los casos en que falte una parte mayor, la entidad puede autorizar el reemplazo si se demuestra que el daño fue accidental y se acredita la buena fe del solicitante. El Banco de España advierte que algunos sistemas de transporte y almacenamiento de efectivo utilizan dispositivos de seguridad que pueden activarse en caso de intento de robo o incidentes durante la manipulación del dinero. Estos sistemas incorporan tintas de seguridad o sustancias adhesivas que se liberan cuando el dispositivo se activa, provocando manchas que inutilizan los billetes para evitar que puedan ser utilizados tras un robo. Cuando aparece un billete manchado por tinta de seguridad, la entidad analiza su origen. Si se confirma que la mancha procede de un dispositivo antirrobo, el billete puede no ser canjeado. En estos casos, el dinero solo puede ser reintegrado cuando lo solicita la víctima del robo o de la actividad delictiva, ya que el billete queda vinculado al incidente. El Banco de España establece que los billetes deteriorados por el uso, incendios, accidentes u otras causas pueden cambiarse siempre que cumplan determinados criterios técnicos. El objetivo es garantizar que en circulación permanezcan únicamente billetes de euro en buen estado y seguros, retirando aquellos que presentan daños importantes. El canje de billetes deteriorados es gratuito y puede realizarse en la sede del Banco de España en Madrid, en sus diferentes sucursales distribuidas por el territorio nacional o a través de entidades financieras que actúan como intermediarias. Para iniciar el trámite, el ciudadano debe presentar el billete dañado para su evaluación. La entidad analiza su estado y determina si cumple las condiciones necesarias para proceder a su sustitución. Si el análisis detecta roturas, manchas, decoloraciones o deterioros que dificulten el uso del billete en cajeros o máquinas de pago, el ciudadano podrá solicitar su reemplazo por un billete nuevo equivalente. Cuando un billete aparece manchado por tinta de seguridad, el Banco de España analiza cada caso de forma individual. La entidad evalúa si existe buena fe y documentación suficiente para determinar si procede el canje o si el billete debe quedar retenido para su investigación. Cuando el deterioro está relacionado con un robo o un incidente delictivo, el solicitante debe presentar la denuncia policial correspondiente para que la entidad pueda verificar el origen del daño. Si se confirma esta circunstancia, el canje del billete deteriorado se realiza sin coste, siempre que la solicitud proceda del legítimo propietario del dinero.