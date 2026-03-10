A pesar de que las tarjetas se han consolidado como el método de pago más prevalente en España y existen diversas aplicaciones para realizar transacciones sin efectivo, en ocasiones es necesario acudir a un cajero automático. En tales circunstancias, puede presentarse un inconveniente, como que, tras deducir el monto de nuestra cuenta, el cajero no dispense el dinero. Este contratiempo puede ser ocasionado por falta de efectivo, un fallo técnico o manipulación fraudulenta. En caso de que esto ocurra, es fundamental verificar que no existan bloqueos en el cajero, contactar al banco responsable y conservar cualquier recibo o información pertinente a la transacción. Una situación problemática que puede surgir es cuando el cajero retiene nuestra tarjeta. El Banco de España señala que las causas más comunes incluyen: ingresar repetidamente un PIN incorrecto, no retirar la tarjeta en el tiempo establecido, una orden de retención por parte del banco debido a que la tarjeta esté caducada o bloqueada, o problemas técnicos. Si esto ocurre, es crucial actuar con rapidez. Debes comunicarte inmediatamente con el banco a través de la información de contacto en el cajero o, si es posible, con el personal de la sucursal. Si no se logra establecer contacto, es aconsejable bloquear la tarjeta a través de la banca online para prevenir un uso indebido. Es fundamental no alejarte nunca del cajero mientras se gestionan estas incidencias, ya que podría expulsar la tarjeta inesperadamente. Una vez resuelto, es recomendable revisar los movimientos bancarios para detectar y reportar transacciones no autorizadas.