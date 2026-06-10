Se despide el dólar: quedan prohibidas todas las operaciones y el uso de los billetes en todos estos países

El dólar atraviesa un momento de creciente presión internacional mientras el euro recupera protagonismo en los mercados globales. La moneda europea volvió a acercarse a los 1,16 dólares después de la distensión en Oriente Medio y ante las expectativas de nuevas subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE).

Según informó EFE desde Fráncfort, el euro cotizó este martes a 1,1563 dólares, frente a los 1,1537 dólares de la jornada anterior, mientras el BCE fijó el cambio de referencia en 1,1573 dólares. El movimiento refleja un cambio de tendencia en los mercados financieros, donde el dólar comienza a perder parte de su tradicional papel de refugio.

La menor tensión geopolítica entre Irán e Israel redujo la demanda global de activos considerados seguros, como la moneda estadounidense. A esto se sumaron las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que podría alcanzarse un acuerdo con Irán “en los próximos días”.

El BCE impulsa al euro con nuevas expectativas de subidas de tipos

Otro de los factores que fortalecen al euro es la política monetaria del BCE. El mercado descuenta que el organismo europeo volverá a subir los tipos de interés en 25 puntos básicos hasta el 2,25%.

Además, los inversores esperan hasta tres incrementos adicionales durante este año, aunque todavía existe incertidumbre sobre si se tratará de un ciclo prolongado de endurecimiento monetario o de medidas preventivas frente a la inflación y la volatilidad internacional.

El responsable de renta fija europea de Franklin Templeton, David Zahn, sostuvo que el BCE podría adoptar “una postura de endurecimiento monetario más agresiva” que la aplicada tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022.

Mientras tanto, las expectativas de nuevas subidas de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) limitan la caída del dólar. La rentabilidad de la deuda estadounidense a diez años ya escaló al 4,5%, reflejando la tensión existente en el mercado financiero global.

Todos estos países de Europa se despiden del dólar: quedan prohibidas todas las operaciones y el uso de los billetes. Fuente: Archivo

El BCE detecta un cambio histórico: el euro ya actúa como moneda refugio

El propio BCE confirmó recientemente que el euro comenzó a comportarse como moneda refugio durante varios episodios de alta volatilidad en 2025 y principios de 2026.

En un informe publicado este mes , el BCE explicó que la moneda europea se fortaleció tras la guerra comercial impulsada por Estados Unidos y durante episodios de incertidumbre política y financiera internacional.

Uno de los momentos clave ocurrió el 2 de abril de 2025, cuando la Administración Trump anunció nuevos aranceles que generaron una fuerte volatilidad global. En ese contexto, el euro se apreció frente a activos tradicionalmente considerados refugio, como el franco suizo y el yen japonés.

El organismo europeo también destacó que el dólar mostró un comportamiento atípico en varios episodios recientes, depreciándose mientras aumentaban los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

Qué países avanzan para reducir el uso internacional del dólar

Aunque el dólar sigue siendo la principal moneda del sistema financiero global, varios países comenzaron a reducir su dependencia en comercio exterior, reservas o sistemas de pago internacionales, algunos incluso llegaron a prohibir o restringir transacciones en dólares. En la mayoría de los casos no existe una prohibición total del dólar para ciudadanos o turistas.

Rusia

Tras las sanciones occidentales por la invasión de Ucrania, Rusia aceleró el uso del rublo y del yuan chino en comercio energético y operaciones internacionales. Moscú también impulsó sistemas alternativos al SWIFT y restringió parte de las operaciones financieras en dólares.

China

China promueve acuerdos comerciales en yuanes y desarrolla plataformas de pago internacionales alternativas. El Gobierno chino busca internacionalizar su moneda y reducir la dependencia global del dólar.

Irán

Las sanciones de Estados Unidos limitaron el acceso iraní al sistema financiero internacional basado en dólares. Como consecuencia, el país amplió operaciones en monedas locales y mecanismos alternativos de pago.

Turquía

Turquía impulsó acuerdos comerciales en monedas locales con Rusia y otros socios estratégicos para reducir la exposición al dólar en determinados sectores energéticos y financieros.

India

India avanzó en acuerdos bilaterales para comerciar en rupias, especialmente en importaciones energéticas y operaciones con países sancionados o aliados estratégicos.

Arabia Saudita

Aunque el petróleo sigue comercializándose principalmente en dólares, Arabia Saudita abrió la puerta a aceptar otras monedas en determinados acuerdos internacionales, especialmente con China.

Emiratos Árabes Unidos

Los Emiratos reforzaron acuerdos financieros y comerciales con países asiáticos utilizando monedas alternativas al dólar en algunas operaciones transfronterizas.

Consecuencias de la desdolarización

El impacto de esta política afecta tanto a los mercados financieros como a los ciudadanos y empresas que han dependido del dólar para sus transacciones internacionales. Entre los principales efectos se encuentran:

Mayor estabilidad en las monedas locales : la reducción de la dependencia del dólar fortalece las divisas nacionales y reduce la volatilidad cambiaria.

: la reducción de la dependencia del dólar fortalece las divisas nacionales y reduce la volatilidad cambiaria. Disminución del poder financiero de Estados Unidos : la menor demanda de dólares podría debilitar su estatus como moneda de reserva global.

: la menor demanda de dólares podría debilitar su estatus como moneda de reserva global. Crecimiento de relaciones comerciales con China y otros mercados emergentes: el yuan se consolida como una moneda clave en acuerdos internacionales.

El dólar sigue dominando, pero crece la desdolarización global

Pese al avance del euro, el dólar continúa como la principal moneda del sistema financiero internacional. Sin embargo, el BCE advirtió que el escenario global comienza a fragmentarse cada vez más por las tensiones geopolíticas y los cambios en el comercio mundial.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, alertó que varios países avanzan en sistemas de pagos alternativos y aumentan el uso de monedas distintas al dólar en operaciones internacionales, incluido el renminbi chino.

El informe también señala que el uso internacional del euro creció moderadamente hasta alcanzar el 20% en 2025, consolidándose como la segunda divisa más importante del mundo detrás del dólar.

Lagarde subrayó además que la emisión internacional de deuda en euros alcanzó máximos históricos y que la moneda europea ya lidera el mercado global de bonos verdes y sostenibles.

Aunque el dominio del dólar sigue lejos de desaparecer, los movimientos recientes muestran que el mapa financiero internacional atraviesa una transformación acelerada en la que el euro gana cada vez más protagonismo.