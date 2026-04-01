La venta de una vivienda con inquilino plantea una de las dudas más frecuentes del mercado del alquiler en España. No se trata solo de un cambio de titularidad, sino de cómo se mantienen los derechos del arrendatario cuando el inmueble pasa a manos de un nuevo propietario. El punto clave está en el contrato. La normativa no deja margen para interpretaciones amplias: define con precisión cuándo el alquiler debe respetarse y en qué situaciones puede extinguirse, así como quién debe asumir una posible indemnización al inquilino. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece que el comprador de una vivienda arrendada se convierte automáticamente en el nuevo arrendador. Esto implica que debe respetar el contrato de alquiler vigente, al menos durante los plazos mínimos legales. Estos plazos son de cinco años si el arrendador es una persona física y de siete años si se trata de una persona jurídica. Durante ese periodo, el inquilino tiene garantizado su derecho a permanecer en la vivienda en las condiciones pactadas, sin alteraciones. Esta obligación no depende de la voluntad del nuevo propietario. Forma parte de la estructura legal del contrato y actúa como un mecanismo de protección frente a cambios de titularidad. La obligación de indemnizar aparece cuando no se respeta el contrato en los términos que marca la ley. Si el alquiler tiene una duración superior a los cinco o siete años y se extingue antes de tiempo por la venta, el inquilino puede reclamar una compensación. Esa compensación no recae sobre el nuevo propietario, sino sobre el anterior. La normativa establece que el vendedor es quien debe responder económicamente si el contrato supera los plazos mínimos y no se respeta en su totalidad. El cálculo de la indemnización es directo: una mensualidad de renta por cada año que reste por cumplir más allá del periodo legal protegido. Este punto suele generar confusión, pero la ley distingue con claridad las responsabilidades de cada parte. Todo depende de una condición concreta: el cumplimiento del plazo mínimo legal del contrato. Si el alquiler se respeta durante esos cinco o siete años, no existe obligación de indemnizar al inquilino, incluso si el contrato original preveía una duración mayor. También puede ocurrir que el contrato incluya una cláusula que prevea la extinción del arrendamiento en caso de venta. En ese escenario, la protección del inquilino sigue vigente durante el plazo mínimo, pero desaparece una vez superado. La normativa no deja espacio a interpretaciones amplias. La clave está en lo firmado y en el momento en que se produce la venta. A partir de ahí, la ley determina quién debe responder y en qué condiciones.