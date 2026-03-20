El Estado español puso en marcha una iniciativa histórica: el Programa Casa 47, con el que comienza a comprar casas particulares para incorporarlas al parque público de alquiler asequible. Esta convocatoria ya está abierta y confirma que cualquier propietario puede vender su vivienda al Estado, con un presupuesto inicial de 100 millones de euros destinado tanto a la adquisición como a la rehabilitación de los inmuebles. El objetivo principal del Programa Casa 47 es aliviar la crisis habitacional en España, especialmente en zonas tensionadas donde las familias destinan más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda. Las viviendas compradas se destinarán a alquileres asequibles que no superen el 30% del salario de los inquilinos, aumentando así la oferta pública de vivienda accesible. La convocatoria está abierta a personas físicas y jurídicas, tanto españolas como extranjeras. Puedes participar con una vivienda individual o incluso con edificios completos, siempre que cumplan los requisitos. No importa si eres particular, empresa inmobiliaria o propietario con hipoteca: el programa permite vender en esas condiciones. Las viviendas deben cumplir estrictas condiciones: Además, se admiten pisos que necesiten reformas, siempre que estas no requieran nueva licencia de habitabilidad, duren máximo seis meses y el coste total (compra + reforma) no supere el 110% del valor de tasación. Las viviendas deben estar en zonas donde el esfuerzo económico para pagar la vivienda supera el 30% de los ingresos medios de los hogares. El precio se determina mediante concurso público. El Estado no pagará más de lo que marque el mercado. Se tomarán tres referencias: La cifra final será la más baja de las tres. Por ejemplo, un piso de 100 metros cuadrados en una zona con precio medio de 3000 euros por m² podría alcanzar un máximo de 300.000 euros, siempre que la propuesta y la tasación no sean inferiores. Las ofertas con precios más competitivos, mejor accesibilidad, estado de conservación y eficiencia energética recibirán mayor puntuación. La convocatoria comenzó el 10 de marzo de 2026 y permanecerá abierta hasta el 9 de julio de 2026 (cuatro meses). Debes presentar la documentación en el registro de Casa 47 en Madrid o enviarla por correo certificado. Una vez evaluadas, las viviendas seleccionadas se entregarán libres de cargas (cancelando cualquier hipoteca en el momento de la compraventa). El propietario asumirá los impuestos correspondientes: IRPF por la ganancia, plusvalía municipal e IBI del año en curso.