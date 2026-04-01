La gestión de una herencia no se limita al impacto emocional que deja el fallecimiento de un familiar. En España, implica un proceso legal preciso que condiciona cuándo y cómo los herederos pueden disponer de los bienes recibidos. En el caso de la vivienda, una de las operaciones más habituales, el margen de actuación es más limitado de lo que muchos creen. Aunque la propiedad se transmite desde el fallecimiento, la venta no puede ejecutarse hasta completar una serie de pasos obligatorios. La normativa española establece que los herederos adquieren los bienes desde el momento del fallecimiento, pero eso no habilita automáticamente su venta. Para poder transmitir el inmueble, es imprescindible formalizar la aceptación de la herencia, un trámite que otorga plena capacidad jurídica sobre los bienes. Este proceso se realiza ante notario mediante la escritura de aceptación y adjudicación de herencia, donde se identifican los herederos y se asignan los bienes. Sin este documento, el heredero no puede actuar como propietario a efectos legales ni firmar una compraventa. A esto se suma un paso clave: la inscripción en el Registro de la Propiedad. Hasta que el inmueble no figure a nombre de los herederos, la operación no puede formalizarse, ya que el registro exige que la titularidad esté actualizada para validar cualquier transmisión. Cuando una vivienda pasa a manos de varias personas, se configura una comunidad hereditaria, en la que todos los herederos son copropietarios según su participación. En este escenario, la venta del inmueble requiere el consentimiento de todos. Esto implica que ningún heredero puede vender su parte de forma independiente si se trata del conjunto del inmueble. La falta de acuerdo entre los copropietarios puede bloquear la operación de forma indefinida. Ante estos conflictos, la ley prevé mecanismos como la extinción de condominio o la división judicial de la cosa común. En última instancia, un juez puede ordenar la venta en subasta pública para repartir el importe entre los herederos, aunque se trata de un proceso más largo y menos rentable. Antes de vender una vivienda heredada, es obligatorio cumplir con las obligaciones fiscales asociadas. El principal tributo es el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), que grava la transmisión del patrimonio tras el fallecimiento. Este impuesto debe presentarse en un plazo general de seis meses, con posibilidad de prórroga. Además, también es necesario abonar la plusvalía municipal (IIVTNU), que grava el incremento de valor del suelo urbano. Sin la liquidación de estos impuestos, no se puede completar la inscripción registral, lo que impide cerrar la venta. Y si finalmente se transmite el inmueble, el heredero deberá declarar en el IRPF la ganancia patrimonial, calculada según la diferencia entre el valor de herencia y el precio de venta. En un mercado inmobiliario tensionado, entender estos pasos no es un detalle menor. Cada trámite condiciona el momento en que se puede vender y determina el impacto fiscal final de la operación.