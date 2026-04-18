Ir al banco en España ya no siempre implica acudir de lunes a viernes por la mañana. Aunque el horario tradicional sigue siendo el más común, varias entidades han incorporado oficinas con atención extendida y servicios en franjas menos habituales. El cambio no afecta a toda la red bancaria. Se concentra en sucursales específicas, sobre todo en grandes ciudades, zonas comerciales y espacios con mayor movimiento de clientes. La mayoría de sucursales mantiene el horario habitual entre la mañana y primeras horas de la tarde. Sin embargo, varios bancos operan con modelos especiales que amplían la atención presencial. Banco Santander cuenta con oficinas Work Café y otros formatos con horarios más largos en determinadas ubicaciones. En algunos casos concretos, también existen aperturas los sábados. Estas opciones dependen de cada oficina y de la ciudad. Las aperturas fuera del horario clásico no son generales. Se aplican solo en determinadas sucursales y conviene consultarlas antes de desplazarte. Los buscadores oficiales de oficinas permiten revisar dirección, horario y servicios disponibles. CaixaBank dispone de oficinas Store y All in One con atención ampliada en algunas ciudades. Otras entidades también ofrecen citas comerciales por la tarde, aunque no siempre con caja tradicional ni todos los servicios presenciales. La principal novedad es que el cliente tiene más alternativas para gestiones presenciales complejas, como asesoramiento, firma de productos o atención personalizada. Esto facilita acudir fuera del horario laboral clásico. Lo que sigue igual es que gran parte de la red bancaria continúa operando de lunes a viernes. Además, muchas operaciones básicas ya se realizan por la app, web o cajeros automáticos, que siguen siendo el canal más usado para el día a día.