Una cuenta bancaria es un contrato financiero entre un individuo o una empresa y una entidad financiera, mediante el cual el cliente deposita su dinero en el banco para su custodia, administración y uso a través de diversos servicios y operaciones bancarias. Dentro del sistema financiero, las cuentas bancarias son de las más importantes, pues permiten el depósito de las nóminas, el resguardo del dinero físico y la administración de los ingresos personales. Aunque la mayoría de las personas cuenta con alguna, muy pocos usuarios saben qué hacer cuando algún familiar titular de una cuenta fallecey las consecuencias que podría traer en caso de no avisar al banco correspondiente. En primer lugar, los herederos de la persona fallecida deben acudir a la Administración Tributaria española para averiguar si el fallecido tenía una o varias cuentas bancarias, ya que las entidades están obligadas a informar sobre estas cuentas a dicha administración, explicó la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin). En segundo lugar, se deben cerrar las cuentas del titular que estén abiertas para que la generación de nuevas comisiones año tras año no ocurra. De lo contrario, esto podría crear nuevas deudas al heredero que reclame la herencia. Para evitar esto, el familiar deberá comunicar al banco que la persona titular falleció y adjuntar el certificado de defunción y, de haberlo, una copia del testamento. De no ser posible presentar el último documento mencionado, se podrá entregar una declaración de los herederos. “Estos mismos documentos, además de la documentación justificativa de la aceptación, partición y adjudicación de la herencia son también necesarios para que puedas demostrar tu condición de heredero, indispensable para hacer cualquier movimiento en la cuenta“, explicó Asufin. Por último, la asociación citada por el medio La razón explicó que al pasar 20 años sin que nadie se presente a reclamar sobre la cuenta, el Estado se quedará con los fondos disponibles. “Lo más habitual es que exista alguien que dé un aviso a la Agencia Tributaria, que tiene un canal específico para informar de estas cuentas y herencias abandonadas en las que el Estado pasa a ser heredero", concluyó la entidad.