Las cuentas bancarias compartidas entre padres e hijos son una práctica extendida en España. Se utilizan para facilitar pagos, organizar gastos familiares o permitir que un hijo gestione determinados movimientos. Sin embargo, durante años han generado dudas sobre su impacto en los impuestos. El interrogante es concreto: si añadir a un hijo como cotitular implica una donación encubierta. La respuesta de Hacienda no es automática y depende de un elemento central que marca la diferencia entre una simple gestión bancaria y una obligación tributaria. La Dirección General de Tributos (DGT) ha aclarado que añadir a un hijo como cotitular de una cuenta bancaria no implica por sí mismo una donación. La cotitularidad, por sí sola, no constituye una transmisión gratuita de dinero. El criterio se basa en una distinción clave. Ser cotitular otorga capacidad para operar con la cuenta, pero no convierte automáticamente en propietario de los fondos. Es decir, permite retirar o ingresar dinero, pero no determina a quién pertenece ese capital. Para que exista una donación, deben concurrir dos elementos: la voluntad de transferir el dinero y la entrega efectiva del patrimonio. Sin estos requisitos, no se genera el hecho imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En el sistema fiscal español se diferencia entre la titularidad formal de la cuenta y la propiedad real del dinero. Esta distinción resulta decisiva para determinar quién debe tributar. El dinero pertenece a quien lo aporta, aunque haya varios cotitulares. Por ejemplo, si los padres ingresan todos los fondos en una cuenta compartida con su hijo, los rendimientos deben declararse en su IRPF, ya que siguen siendo los titulares reales del capital. Este punto suele generar errores. La Agencia Tributaria puede requerir explicaciones si detecta incoherencias entre quién declara los intereses y quién figura como titular en la cuenta. La situación cambia cuando se produce un uso efectivo del dinero que revela una transmisión patrimonial. Si el hijo dispone del dinero como propio o recibe fondos sin contraprestación, Hacienda puede interpretar que existe una donación. En ese caso, la operación queda sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, lo que implica la obligación de declarar y tributar según la normativa vigente. Por este motivo, los expertos recomiendan conservar documentación que acredite el origen de los fondos y la finalidad de los movimientos. La clave no está en figurar como cotitular, sino en demostrar quién es el verdadero propietario del dinero en cada momento.