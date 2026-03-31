La crisis de acceso a la vivienda en España vuelve al centro del escenario político y económico. Mientras el Gobierno busca sostener un nuevo decreto que amplía derechos para inquilinos, los datos del mercado muestran un fuerte incremento de precios que profundiza las dificultades para amplios sectores de la población. En este contexto, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, llamó a las fuerzas políticas a respaldar el real decreto-ley de vivienda que ya se encuentra vigente y que deberá ser convalidado por el Congreso. La iniciativa busca dar respuesta al acceso a la vivienda, señalado como el principal problema social del país. En paralelo, los informes del mercado inmobiliario reflejan una presión creciente. Según la tasadora Tinsa, el precio de la vivienda registró un aumento interanual del 14,3% en el primer trimestre de 2026, lo que confirma una tendencia sostenida de encarecimiento en un contexto de demanda alta y oferta limitada. El real decreto-ley establece la posibilidad de que los inquilinos extiendan sus contratos de alquiler por un período extraordinario de hasta dos años, mediante renovaciones anuales obligatorias para el propietario. Además, se fija un límite del 2% en la actualización anual de los alquileres, aunque en el caso de propietarios que no sean considerados grandes tenedores, este ajuste deberá surgir de un acuerdo entre ambas partes. El objetivo oficial apunta a contener subas abruptas en un mercado tensionado. Sin embargo, el decreto enfrenta resistencias políticas. Su continuidad depende de la convalidación parlamentaria, lo que obliga al Gobierno a negociar apoyos en un escenario fragmentado. El debate gira en torno al equilibrio entre la protección a los inquilinos y la seguridad jurídica de los propietarios, un punto que genera tensiones entre distintas fuerzas. El aumento del precio de la vivienda responde, según los analistas, a un desajuste estructural entre oferta y demanda. La portavoz de Tinsa, Susana de la Riva, explicó que la persistencia de una demanda sólida frente a una oferta insuficiente sostiene la presión sobre los valores, especialmente en zonas con alta actividad económica o atractivo turístico. Las subas más pronunciadas se registran en comunidades como Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias, mientras que ciudades como San Sebastián, Madrid y Barcelona encabezan el ranking de precios por metro cuadrado. En algunos casos, los valores ya superan los máximos alcanzados durante la burbuja inmobiliaria de 2007. Este escenario impacta directamente en la capacidad de acceso de las familias. Aunque el esfuerzo promedio para adquirir una vivienda se sitúa en torno al 33,9% de los ingresos, en regiones como Baleares o Madrid supera ampliamente ese nivel. A esto se suma la incertidumbre internacional, marcada por conflictos geopolíticos que podrían elevar costos de construcción, inflación y tasas de interés, lo que amenaza con profundizar aún más la crisis habitacional.