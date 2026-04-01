El debate sobre el precio del alquiler en España no se limita al nivel de las rentas. También alcanza a cómo y cuándo pueden actualizarse. En ese contexto, una duda frecuente vuelve a aparecer: qué ocurre si el propietario no revisa el alquiler durante varios años y decide hacerlo más tarde. La pregunta no es menor. Afecta a miles de contratos en vigor y a una práctica habitual en el mercado. La respuesta, sin embargo, no coincide con la idea extendida de que el propietario puede aplicar todas las subidas acumuladas de una sola vez. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece que la actualización del alquiler solo puede aplicarse si está prevista en el contrato y debe realizarse con una notificación expresa al inquilino. No es automática ni retroactiva. Esto implica que, aunque el contrato incluya una cláusula de revisión, el propietario no puede exigir incrementos correspondientes a años en los que no notificó la subida. La actualización solo tiene efecto desde el momento en que se comunica correctamente. En este marco, la idea de aplicar una subida acumulada tras varios años sin actualización no encuentra respaldo en la interpretación jurídica dominante. La ley protege al inquilino frente a incrementos no comunicados en tiempo y forma. Desde 2025, los nuevos contratos de alquiler utilizan el Índice de Referencia para la Actualización de Arrendamientos de Vivienda (IRAV), en lugar del IPC. Este indicador, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, busca limitar subidas bruscas y ofrecer mayor previsibilidad. El IRAV introduce un criterio de moderación en el mercado. Sus valores varían mes a mes, pero se diseñaron para evitar incrementos desproporcionados en contextos de inflación. En contratos anteriores, pueden seguir utilizándose otros índices pactados, incluido el IPC. En todos los casos, la actualización depende de lo firmado en el contrato y del cumplimiento de las condiciones legales. El propietario puede actualizar la renta si existe una cláusula específica, pero no puede aplicar subidas retroactivas correspondientes a años en los que no actuó. Esta limitación es clave para entender cómo funciona la normativa. Especialistas en derecho inmobiliario coinciden en que la subida solo puede aplicarse desde la notificación al inquilino, nunca hacia atrás. Además, si el contrato no contempla ninguna cláusula de actualización, el precio del alquiler permanece fijo durante toda su vigencia, salvo acuerdo entre las partes. En este contexto, la interpretación de que el propietario puede “subir todo de golpe” simplifica en exceso una normativa que, en realidad, establece límites precisos. El contrato y la forma en que se comunica cada actualización determinan qué puede hacerse y qué no.