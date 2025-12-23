En un mundo cada vez más interconectado, la fiscalidad de las multinacionales sigue siendo un tema central en la agenda tributaria internacional y en España.

El objetivo de garantizar una tributación mínima justa para los grandes grupos empresariales —acordado en 2021 en el marco del OECD/G20 Inclusive Framework— ha avanzado significativamente en el país.

Tras la publicación del Anteproyecto de Ley a fines de 2023, España ha culminado la tramitación normativa: el 21 de diciembre de 2024 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 7/2024, de 20 de diciembre, que transpone la Directiva (UE) 2022/2523 para establecer un impuesto complementario que garantice un tipo mínimo de tributación efectiva del 15 % para grupos multinacionales y grandes grupos nacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros.

El Ministerio de Hacienda ha propuesto un nuevo marco legal que busca adaptar la tributación a la realidad global actual. (Imagen: archivo)

Este impuesto mínimo global —coherente con las reglas del Pilar II de la OCDE y la directiva comunitaria— entrará en vigor en España con efectos retroactivos para ejercicios fiscales a partir del 31 de diciembre de 2023 en lo que respecta a la Income Inclusion Rule (IIR), y desde el 31 de diciembre de 2024 para la Undertaxed Profits Rule (UTPR).

El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto de desarrollo reglamentario el 2 de abril de 2025, que facilita la aplicación práctica de la Ley 7/2024 y clarifica aspectos técnicos de la normativa.

El impuesto complementario nacional se estructura sobre las reglas clave de Pilar II:

La regla de inclusión de rentas (IIR) , que grava a la entidad matriz española por las rentas de sus filiales cuando el nivel efectivo de tributación en otras jurisdicciones resulte inferior al 15 %.

La regla de beneficios insuficientemente gravados (UTPR) , que actúa como mecanismo secundario cuando la IIR no alcance a cubrir la diferencia.

Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT) que permita reducir la carga derivada de la IIR.

La transposición de este marco, que debía haberse completado antes del 31 de diciembre de 2023, se produjo finalmente con la Ley 7/2024, situando a España entre los Estados miembros que ya cuentan con legislación nacional que implementa el impuesto mínimo global del 15 %.