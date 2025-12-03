La subida de este impuesto va a reducir tu sueldo en 2026: ¿cuál es y cuánto se descontará?

Hace dos años atrás, el Gobierno de España implantó una nueva medida denominada Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) con el objetivo de hacer sostenible -en un futuro- el sistema de pensiones, pues se espera que muchos empleados nacidos entre 1958 y 1978 se jubilen próximamente.

A través de este mecanismo de aportación solidaria, se espera que disminuya el riesgo económico y que el retiro afecte lo menos posible al país.

A partir de enero de 2026, el porcentaje de Mecanismo de Equidad Intergeneracional subirá con el fin de hacer sostenible el futuro del sistema de pensiones. Fuente: narrativas-es

No obstante, el MEI ha generado varias disputas entre los trabajadores por el simple hecho de que este impuesto no repercute sobre la pensión que tendrá en un futuro el trabajador que lo está pagando, sino que se destinará como fondo de reserva de la Seguridad Social para poder financiar las prestaciones sin que se adhiera a la base de cotización individual.

¿Cuánto se van a reducir las nóminas?

Esta cifra que se descuenta de la nómina no es una cantidad exacta, sino que es un porcentaje cuya aportación varía en función del sueldo del trabajador.

Además, los empleados no tienen que asumirla completamente y las empresas están obligadas a pagar una parte mayor de este impuesto. Por ejemplo, para este 2026 la cuota del MEI es del 0,9%, pero el 0,75% le corresponde a la empresa y el 0,15% al trabajador.

A partir del nuevo año se pedirá un porcentaje más alto, aunque el impacto en la nómina será mínimo.

Un empleado con un sueldo mensual de 2000 euros tendrá una reducción cercana a dos euros en comparación con 2025. Tal como indica el Real Decreto-ley 2/2023, el MEI queda establecido de la siguiente manera según el año: