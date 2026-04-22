El encarecimiento de los alimentos en las últimas dos décadas ha superado ampliamente la evolución de los salarios en España, generando un fuerte impacto en la economía doméstica. Según un estudio del sindicato USO presentado este miércoles, la alimentación se ha encarecido un 54,3% desde 2008, frente al aumento del 31,6% en los sueldos. Este desajuste ha provocado que el gasto de los hogares crezca por encima de las rentas del trabajo, concentrándose cada vez más en partidas esenciales. Como resultado, las familias destinan una mayor proporción de sus ingresos a cubrir necesidades básicas, en un contexto marcado por el aumento sostenido del coste de vida. De acuerdo con el informe “La evolución de los salarios y el coste de vida en España”, las familias se ven obligadas a dedicar una parte cada vez mayor de sus ingresos a gastos indispensables como la vivienda, los suministros y la alimentación. En este sentido, el 20% de los hogares con menores ingresos destina hasta el 60% de su presupuesto a estas partidas, lo que el sindicato califica como un “coste de vida asfixiante”. El estudio también señala que el gasto total de los hogares ha aumentado en las últimas dos décadas más que los salarios, lo que evidencia una pérdida de poder adquisitivo generalizada. Entre 2021 y 2025, el índice de precios de consumo (IPC) creció un 18,4%, mientras que los alimentos se dispararon un 45,3%. En el mismo periodo, los salarios apenas avanzaron un 17,3%, lo que, según el secretario general de USO, Joaquín Pérez, podría marcar “el posible inicio de otro período hiperinflacionario”. Pérez advirtió además que “el ahorro hoy en día es ciencia ficción”, al explicar que un “hogar tipo” dispone de unos 500 euros mensuales de margen, una cifra que considera inalcanzable para jóvenes y familias monoparentales. El informe concluye que las familias “viven peor que hace dos décadas y peor que hace cinco años”, en un contexto en el que el gasto por hogar alcanzó en 2024 los 26.510,27 euros anuales, un 18,7% más que en 2016. Sin embargo, este incremento no se traduce en una mejora de las condiciones de vida, sino en una reconfiguración del consumo hacia bienes básicos. Así, se registra un retroceso en partidas como vestido y calzado, así como en muebles y mantenimiento del hogar. Los hogares más vulnerables son aquellos formados por una sola persona adulta, incluso sin menores a cargo, cuyo gasto medio ha aumentado un 24,2% en la última década. “¿Una persona sola no puede tener garantizada la vivienda y sus servicios básicos? ¿Tiene que renunciar al ocio, a ropa nueva, a renovar los electrodomésticos? Esto es deshumanizar la sociedad y el trabajo”, denunció Pérez.