Es oficial | De cuánto es el aumento que los dueños le podrán imponer a sus inquilinos en 2026.

Según las proyecciones difundidas por el portal inmobiliario Pisos.com y recopiladas por la agencia EFE, el precio de la vivienda podría experimentar un aumento del 7,8% en 2026 .

Aunque el portal no anticipa una bajada relevante de los precios el próximo año, sí estima una cierta contención, al señalar que el encarecimiento continúa, pero con una moderación en aquellas zonas donde los valores ya se encuentran en niveles muy elevados.

Sin embargo, no parece haber signos de una corrección generalizada mientras la oferta no crezca. El director del estudio, Ferran Font, señaló en un comunicado que el suelo y los costes para desarrollarlo impiden que se genere el “stock” suficiente para compensar el ritmo de construcción.

El precio de la vivienda podría encarecerse en 2026 y superar ciertos datos presentados durante el ejercicio actual. ¿Hasta dónde pueden llegar?

Los aumentos esperados para la compraventa de viviendas

En el caso de las compraventas de vivienda, Pisos.com estima que la media mensual de operaciones en 2025 rondará las 59.000 unidades y que el año cerrará por encima de 709.000 compraventas, alrededor de un 10,8% más que en 2024.

De cara a 2026, apunta a un ascenso del 4,9% y algo más de 744.000 operaciones. La demanda seguirá siendo selectiva y muy sensible al precio y los jóvenes siguen siendo los grandes ausentes de este mercado, señala Font.

El duro aumento que sufrirán los alquileres en 2026

Pisos.com considera que el precio del alquiler crecerá alrededor de un 10% este año y que las mensualidades en 2026 seguirán tensionadas, escalando un 6,8% interanual. Font apunta a que el marco regulatorio gubernamental ha tenido efectos contrapuestos al proteger a ciertos colectivos y perjudicar a cierta parte de la oferta.

“Alquilar se ha convertido en un juego de supervivencia porque hay más inquilinos que pisos disponibles, y eso empuja las rentas al alza”, subraya Font al explicar que las medidas han elevado la percepción de riesgo.