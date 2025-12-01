Cuando los relampagos resplandecen e el cielo y los rayos prenden fuego las copas de los arboles, aparece una duda habitual: ¿hay que desenchufar los electrodomésticos? Los técnicos son claros.

La recomendación es directa: “el televisor es el primero que tenés que desconectar sí o sí cuando querés evitar un dolor de cabeza y una pérdida de plata importante”. Este consejo surge por la sensibilidad extrema de los televisores modernos ante los picos de tensión.

Los equipos LED, QLED y OLED funcionan con placas electrónicas diseñadas para voltajes estables. Pero durante una tormenta eléctrica la red puede sufrir subidas y bajadas bruscas de tensión, impulsos eléctricos de miles de voltios o microcortes que afectan de forma inmediata a los componentes internos.

Un rayo no necesita caer cerca para causar daños . Una sola fluctuación fuerte basta para quemar la placa principal, los capacitores o la fuente interna. Por eso, los televisores son los primeros en “morir” durante las tormentas.

Qué daños producen los rayos y picos de tensión en los televisores

Los televisores modernos “tienen fuentes de alimentación y placas electrónicas muy delicadas, pensadas para funcionar con voltajes estables”. Cuando hay tormentas eléctricas, la red domiciliaria puede sufrir tres fenómenos graves:

Subidas y bajadas bruscas de tensión.

Impulsos eléctricos de miles de voltios si un rayo cae cerca.

Microcortes que obligan al equipo a reiniciarse.

Estos riesgos afectan de forma directa a las placas internas. Los técnicos recuerdan que “no hace falta que el rayo caiga en tu casa: una sola fluctuación fuerte puede quemar la placa principal, la fuente interna o los capacitores”. Además, el daño suele ser total.

Los televisores son los aparatos más reportados por fallas tras tormentas, seguidos por módems y decodificadores. En reparaciones, los costos actuales pueden llegar al 40% o incluso el 70% del valor del equipo.

Recomendación técnica: desenchufar todo, no solo apagar

Los especialistas en electrónica doméstica insisten: apagar el televisor con el control remoto no sirve. Para protegerlo, la única medida totalmente efectiva es desenchufar el equipo de la red física mientras dure la tormenta.

Los técnicos recomiendan medidas concretas:

Desenchufar el televisor.

Desconectar el cable HDMI que va a consolas o decodificadores.

Quitar el cable de antena o TV por cable, que también transmite picos.

Un solo impacto fuerte puede “dejarte sin tele”, y su reparación hoy puede costar una cifra elevada. Por eso, la precaución básica es desconectar todas las conexiones físicas.

¿Sirven los estabilizadores o UPS para proteger el televisor?

Muchos creen que un estabilizador puede evitar daños, pero los expertos del INTI advierten que “los picos de tensión por rayos superan la capacidad de estos dispositivos”. Incluso los protectores domésticos no garantizan seguridad total ante descargas atmosféricas.

Los UPS de calidad o protectores con varistores IRAM pueden reducir algunos riesgos. Aun así, la única medida con eficacia completa es desenchufar el equipo durante la tormenta.

La recomendación es universal: si querés proteger tu televisor, desconectalo de la red. Ni los mejores protectores garantizan una defensa absoluta contra los impulsos eléctricos.

Otros equipos que corren riesgo durante tormentas eléctricas

Además del televisor, los técnicos destacan otros aparatos con alta sensibilidad electrónica:

Módem y router Wi-Fi.

Consolas de videojuegos.

Equipos de audio.

Decodificadores de TV.

Todos estos dispositivos “tienen placas electrónicas muy sensibles y pueden quemarse por un solo pico de tensión”. Algunos modelos incluso se dañan a través del cable de red o la línea telefónica.