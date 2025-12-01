La historia de Paramount Park Murcia, el parque temático que iba a ser el más grande de España, sigue sorprendiendo. Así fue el proyecto que nunca llegó a construirse.

Reconocida marca deportiva no superó la crisis: presentó concurso tras años de caída en ventas y deudas crecientes

Adiós Shein y Temu: esta tienda low-cost, muy parecida a Ross y Marshall, conquista al país con marcas premium a bajo precio

España vivió hace dos décadas un auge en parques de atracciones. Los nombres de PortAventura Park, Terra Mítica o Parque Warner Madrid marcaron la ilusión de familias que buscaban diversión. En ese contexto nació la ambición de un parque aún más grande, con franquicias de cine y un complejo de ocio global.

Ese sueño fue Paramount Park Murcia un proyecto anunciado con bombo y platillo, pero que terminó siendo enterrado sin estrenar. Este reportaje reconstruye cómo un parque temático concebido para rivalizar con Disneyland París quedó cancelado.

El proyecto mostraba un parque de gran escala inspirado en las franquicias más emblemáticas del estudio YouTube / Armstrong Villas

Los orígenes de un proyecto ambicioso

La idea de Paramount Park Murcia surgió en 2010 cuando la productora de cine y entretenimiento obtuvo (vía sucesión de licencias) el respaldo para desarrollar un resort de ocio en Alhama de Murcia. La sociedad promotora fue PREMURSA, controlada por el empresario Jesús Samper. Las autoridades regionales planearon un complejo que integraría parque temático, hoteles, zona comercial, ocio nocturno y un aeropuerto internacional cercano.

El proyecto incluía zonas inspiradas en películas como Misión Imposible, Titanic, Star Trek, Grease o Las Crónicas de Spiderwick. Los promotores prometían que Paramount Park Murcia podría atraer hasta cinco millones de visitantes en su primera temporada, generando miles de empleos y situando a Murcia como un destino turístico de primer nivel.

El anuncio oficial tuvo incluso colocación de primera piedra en 2012, en un acto con autoridades regionales, que alimentó la ilusión de muchos.

Los obstáculos que enterraron el proyecto

Pese a la ambición, el proyecto pronto empezó a tambalearse. El primer problema serio llegó por la dificultad de conseguir inversores privados dispuestos a financiar un complejo de más de mil millones de euros. Las previsiones de asistencia y retorno económico se consideraban demasiado optimistas.

Grupos ecologistas como Ecologistas en Acción denunciaron que parte del terreno invadía una zona protegida, el Parque Regional de Sierra de Carrascoy‑El Valle. En 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Murcia declaró el proyecto ilegal y ordenó la reversión de las tierras, frenando la obra definitivamente.

Ese fallo judicial fue el clavo final. La muerte de Jesús Samper en 2015 complicó aún más la búsqueda de respaldo financiero. Sus herederos reclamaron 40 millones de euros en compensación, pero la Justicia desestimó la demanda en 2021.

En definitiva, las dificultades económicas, el rechazo legal y la falta de apoyo global condenaron el parque antes de que abriera sus puertas.

Cómo habría sido Paramount Park Murcia

De haberse materializado, Paramount Park Murcia habría sido uno de los parques temáticos más grandes de Europa, con zonas de ocio inspiradas en el cine, hoteles, tiendas, atracciones futuristas y hasta un casino.

El complejo incluiría cinco áreas temáticas, espectáculos en vivo, montañas rusas, simuladores de películas icónicas y zonas interactivas. Se pensaba como un destino turístico integral capaz de competir con los grandes del sector.

La idea era crear un hub turístico que transformara Murcia en una referencia del entretenimiento familiar.

Ramón Valcárcel colocando la primera piedra del proyecto junto a Jesús Samper.

Por qué Paramount Park representa un caso de libro

El fracaso de Paramount Park Murcia muestra lo complejo que es conjugar ocio masivo, legalidad ambiental y viabilidad financiera. No basta con tener licencias cinematográficas o un gran plan urbanístico si faltan garantías reales.

También deja claro que los cambios en el contexto, crisis económicas, requisitos medioambientales, falta de transparencia, pueden enterrar hasta los proyectos más ambiciosos. Hoy, Paramount Park Murcia queda como el símbolo de un parque que pudo ser y nunca fue.