Confirmado | BBVA rompe el silencio sobre las hipotecas y rechaza intervenir el mercado: “Es contraproducente”

La investigación abierta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre varios bancos españoles ha vuelto a situar al mercado hipotecario en el centro del debate económico. En este contexto, el presidente del BBVA, Carlos Torres, ha defendido la actuación de la entidad y ha pedido que no se adopten medidas que alteren el funcionamiento de un sector que considera altamente competitivo.

Durante su intervención en el seminario de la APIE celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el directivo sostuvo que las condiciones que ofrecen las entidades españolas se encuentran entre las más favorables del continente y rechazó que las decisiones comerciales dependan de los movimientos de la competencia.

Las declaraciones llegan apenas unos días después de que la CNMC anunciara la apertura de un expediente que afecta a seis de los principales bancos del país por declaraciones públicas relacionadas con la evolución futura de las hipotecas a tipo fijo.

Confirmado | BBVA rompe el silencio sobre las hipotecas y rechaza intervenir el mercado: “Es contraproducente” (Fuente: BBVA)

La CNMC investiga a seis bancos por declaraciones sobre las hipotecas

El pasado 16 de junio, la CNMC comunicó la apertura de un expediente que afecta a Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja.

La investigación se centra en declaraciones realizadas por algunos directivos sobre la política comercial futura de sus entidades, especialmente en relación con los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo.

Según el organismo regulador, estas manifestaciones podrían haber permitido a las entidades financieras anticipar el comportamiento de sus competidores. A ojos de la CNMC, esas declaraciones habrían servido para conocer con antelación la estrategia comercial del resto de participantes del mercado.

Ante esta situación, el presidente del BBVA insistió en que la entidad mantiene un compromiso absoluto con el cumplimiento normativo y expresó su confianza en que el procedimiento confirme que la actuación del banco fue correcta.

BBVA defiende que España tiene algunas de las hipotecas más competitivas de Europa

Carlos Torres aprovechó su intervención para reivindicar el funcionamiento del mercado hipotecario español y defender las condiciones que reciben actualmente los clientes.

El presidente del BBVA recordó que España figura entre los países europeos con menor coste de financiación para la compra de vivienda. En sus palabras, existe un “mercado hipotecario tremendamente competitivo, en el que los clientes tienen condiciones de financiación extraordinarias y con importantes diferencias de coste frente a tipos de interés de clientes de Alemania o Francia”.

El directivo también rechazó que las decisiones comerciales del banco dependan de los mensajes enviados por otras entidades financieras. Según afirmó “con vehemencia”, la estrategia del BBVA no está condicionada por lo que escuche de sus competidores.

Torres explicó que la entidad trabaja con una política basada en la rentabilidad ajustada al riesgo y en la relación a largo plazo con el cliente. “Tenemos una oferta comercial que incorpora rentabilidad ajustada al riesgo del producto, con perspectiva de relación con el cliente, y adaptamos también la oferta a la situación”, señaló.

El presidente del BBVA rechaza intervenir el mercado hipotecario

Uno de los mensajes más contundentes de la intervención estuvo relacionado con la posibilidad de establecer límites regulatorios en las hipotecas.

Ante las propuestas de algunas fuerzas políticas para intervenir el mercado hipotecario o fijar topes a determinados intereses, Torres se mostró contrario a cualquier actuación de este tipo.

El presidente del BBVA afirmó que “no es conveniente” intervenir en mercados que funcionan correctamente y advirtió de que una medida de estas características podría generar efectos negativos para consumidores y entidades.

“Es contraproducente” , aseguró, salvo que se detectara algún fallo relevante en el funcionamiento del mercado. Su postura se apoya en la idea de que la competencia existente ya favorece condiciones atractivas para los clientes y fomenta la eficiencia del sistema financiero.

Qué pide BBVA para mejorar el mercado financiero europeo

Más allá del debate sobre las hipotecas, Carlos Torres aprovechó su intervención para defender una mayor integración financiera dentro de la Unión Europea.

El directivo considera que todavía existen importantes diferencias regulatorias entre los distintos países miembros, algo que el banco ha podido comprobar en su actividad internacional.

Según explicó, la experiencia acumulada por la entidad en mercados como Italia y Alemania demuestra que todavía existen barreras normativas que dificultan la creación de un auténtico mercado único europeo.

Para BBVA, avanzar en esa integración permitiría mejorar la eficiencia, incrementar la competencia y facilitar el acceso a servicios financieros en todo el continente.

Uno por uno: los bancos investigados por la CNMC

Confirmado | BBVA rompe el silencio sobre las hipotecas y rechaza intervenir el mercado: “Es contraproducente” EFE

La apertura del expediente anunciada por la CNMC afecta a las seis principales entidades financieras españolas:

BBVA

Santander

CaixaBank

Sabadell

Bankinter

Unicaja

La investigación analiza si determinadas declaraciones públicas sobre las hipotecas a tipo fijo pudieron influir en la competencia dentro del mercado financiero español.

Mientras se desarrolla el procedimiento, BBVA mantiene que ha actuado correctamente y defiende que las hipotecas en España continúan ofreciendo algunas de las mejores condiciones de financiación de Europa.