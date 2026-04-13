El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del martes registró hasta los 10.394.847 MWh con respecto a los 10.260.144 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la luz pasó a 46.24 euros el MWh, unos 24.29 euros menos que ayer. Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 111,56 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, con un precio de -0,6 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares: