El portavoz del PP catalán en el Parlament, Juan Fernández, instó al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a convocar elecciones de forma ”inmediata” si no consigue aprobar su proyecto de presupuestos en el pleno fijado para el 20 de marzo. Según afirmó en Ràdio 4, “Illa debería tener coherencia y convocar elecciones, como le pidió a Pere Aragonès hace unos años. Cataluña no puede perder más días, Cataluña necesita transformar su administración y revertir la situación de colapso de los servicios públicos”. Ante la posibilidad de unas elecciones anticipadas, Fernández aseguró que el PPC tiene decidido que Alejandro Fernández sería nuevamente su candidato a la Generalitat. Sin embargo, destacó que lo más relevante no es la figura del candidato, sino la “alternativa” que los populares representan en Cataluña, donde todavía no han “gobernado”. Fernández recordó que Salvador Illa “eligió a sus socios para ser president” y que los acuerdos con ERC y los Comuns son los que ahora lo “condicionan” en la negociación de los presupuestos. En este contexto, acusó a los Comuns de promover “políticas que hace años que no se ejecutan”, los comparó con “Lenin y Stalin” y los responsabilizó de las dificultades actuales para acceder a la vivienda en propiedad. El portavoz descartó apoyar las cuentas de Illa y subrayó que la situación catalana “no es lo mismo” que la de Barcelona, donde los votos del PP facilitaron que el socialista Jaume Collboni asumiera la alcaldía. Fuente: EFE.